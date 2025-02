L’Inter Miami ha fatto bene a puntare sugli ex Barcellona? Ora hanno l’ultima possibilità per vincere la Mls (Guardian)

Messi e Suarez avranno 38 anni a metà stagione, Busquets 37, Jordi Alba 36. E il nuovo allenatore, Mascherano, è inesperto.

L’Inter Miami si appresterà a cominciare a breve la nuova stagione di Mls, l’ultima (se non saranno rinnovati i contratti) del quartetto ex Barcellona Messi, Suarez, Busquets e Jordi Alba. Finora sono i favoriti alla vittoria del campionato americano, ma non è detto che creare un club “vice Barça” sia stata una mossa azzeccata.

L’Inter Miami ha fatto bene a puntare sugli ex Barcellona?

Il Guardian scrive:

L’Inter Miami sta per iniziare la stagione più importante della loro breve storia. Il club può vincere fino a cinque trofei quest’anno. Rimane la squadra favorita dei bookmakers per la vittoria della Mls, ma ci sono anche motivi per scommettere contro di loro. Un record di punti non è stato sufficiente la scorsa stagione, poiché la squadra è stata eliminata al primo turno dei playoff dall’Atlanta United. Le condizioni di successo sono meno certe e più impegnative ora.

C’è un nuovo allenatore, inesperto, Javier Mascherano, insieme alle superstar veterane della squadra – Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba – che hanno un altro anno di contratto; a metà stagione l’argentino avrà 38 anni, come ora Suarez, mentre i due spagnoli rispettivamente 37 e 36 anni. Mascherano li conosce bene, ha giocato otto anni al Barcellona e con Messi ha condiviso anche l’esperienza nell’Argentina. L’Inter Miami continuerà a fare acquisti, ma sostituire il quartetto Barça sarà quasi impossibile.

E si pensa anche al futuro di Leo Messi. Il quotidiano aggiunge:

Nel frattempo, stanno crescendo le probabilità che possa diventare comproprietario dell’Inter Miami quando il suo contratto terminerà, il suo parere è stato centrale nelle recenti nomine manageriali e del direttore sportivo. Ed è un anno importante anche per Beckham, sia perché la sua squadra giocherà il Mondiale per club, sia perché si trasferirà in un nuovo stadio da 25.000 posti. Ma molto dipenderà da quanto accadrà in questa stagione.

