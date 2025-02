I biglietti saranno disponibili dalle ore 13:00 di oggi. L’acquisto per il settore ospiti è concesso ai soli possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania.

Per il match tra Lazio e Napoli di campionato, i residenti in Campania non potranno recarsi allo stadio Olimpico.

Lazio-Napoli vietata ai residenti in Campania

A confermare la notizia già trapelata nelle scorse ore, è una nota del club azzurro:

La Ssc Napoli informa che i biglietti per il match Lazio – Napoli, in programma sabato 15 febbraio 2025, alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, saranno in vendita con le seguenti modalità:

I biglietti saranno disponibili dalle ore 13:00 di martedì 11 febbraio 2025, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket.

Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania.

L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di venerdì 14 febbraio 2025.

La spia si è accesa ufficialmente nel secondo tempo dell’Olimpico contro la Roma. Quella che sembrava una scelta di campo, una soluzione per gestire punteggio ed energie, in realtà era un segnale di affanno che i novanta minuti contro l’Udinese hanno ribadito. Alcuni big del Napoli sono in riserva, e non potrebbe essere altrimenti quando si tira la carretta a mille all’ora per diversi mesi. Un calo fisiologico che andava messo in preventivo, perché fa parte del gioco e in assoluto fa parte della stagione di qualsiasi squadra: chi prima o chi dopo, c’è sempre il momento in cui si finisce per rallentare, per perdere qualche punto per strada.

Il Napoli è in riserva e senza riserve. Nel senso che la differenza di rendimento tra i titolarissimi e le alternative al momento è troppo evidente. Un bel problema quando si naviga il miglio più delicato di tutta la stagione. Febbraio è da sempre un mese spartiacque per le ambizioni di classifica.

