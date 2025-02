La Formula 1 ormai è uno spettacolo che non ha quasi più bisogno delle gare e dei piloti (Guardian)

La presentazione delle macchine è stata “come un concerto rock. Hanno fischiato Verstappen e osannato Hamilton”

“Gli scettici si rassegnino: la Formula 1, contro ogni previsione, sembra non sbagliare un colpo”. Al Guardian è piaciuta un sacco la presentazione-show delle macchine del prossimo Mondiale. Con la Ferrari protagonista assoluta. “Spettacolo, dramma e adrenalina ancora prima che una ruota toccasse l’asfalto, il circus ha deciso di lanciarsi in un esperimento inedito. Un azzardo, con il rischio concreto di schiantarsi alla prima curva. E invece, colpo di scena: è stato un successo totale. Un evento che ha travolto tutti, confermando che la F1 sta vivendo il suo momento d’oro”.

“Ogni scuderia aveva sette minuti per presentare la propria vettura, con piena libertà di coreografie, musiche e video. Il pericolo di scivolare nella banalità era altissimo, così come la paura che il pubblico fosse troppo “esclusivo”, più da finger food gourmet che da passione vera. E invece, niente di tutto questo: davanti alla passerella principale, una vera bolgia di tifosi, mentre ai lati i Vip sorseggiavano cocktail ai tavoli riservati. L’arena? Stracolma e rumorosissima. A riprova che la Formula 1 è sempre uno spettacolo dal tifo acceso, Max Verstappen e il suo team principal Christian Horner sono stati fischiati, mentre Lewis Hamilton è stato accolto da una standing ovation. Persino Pirelli ha ricevuto applausi, come se l’aderenza meccanica fosse una rockstar”.

“Tutto incredibilmente teatrale”, per il Guardian. “Il pubblico rispondeva come a un concerto, con ondate di entusiasmo che si propagavano nell’arena. Certo, svelare le monoposto tra laser e fumo da discoteca era prevedibile, ma la messa in scena è stata una vera produzione hollywoodiana, non certo una serata anni ’80 in una discoteca di provincia”.

“I piloti erano quasi un dettaglio. Questo non era un evento sulla competizione, ma uno show puro e semplice. In quale altro sport si può inaugurare una stagione senza che accada nulla di sportivo?”.

ilnapolista © riproduzione riservata