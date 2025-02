Calhanoglu in panchina. Per la Gazzetta Inzaghi vuole mettere pressione al Napoli con una vittoria sul Genoa

Inzaghi contro il Genoa schiererà tutti e tre i diffidati: Bastoni, Barella, Mkhitaryan

Il Feyenoord è tutt’altro che una sfida impossibile per l’Inter di Simone Inzaghi, infatti la Gazzetta dello Sport sottolinea che l’Inter ci crede, ma crede anche molto allo scudetto ed è per questo che il tecnico contro il Genoa (si gioca oggi alle 20.45) schiererà tutti e tre i diffidati: Bastoni, Barella, Mkhitaryan. Calhanoglu invece andrà in panchina, al suo posto Asllani provato ieri in allenamento.

“battere il Genoa potrebbe voler dire anche complicare psicologicamente l’approccio del Napoli alla gara di domani a Como. Lo scudetto, del resto, è questa roba qui. È una continua ricerca di un equilibrio psicofisico. E non è detto che le tappe di avvicinamento a quelle dolomitiche – per citare una metafora al sapore di Giro d’Italia – non possano essere a loro volta significative per la classifica. Lo sa bene Inzaghi, che infatti – come si legge in un altro pezzo della pagina – è intenzionato a schierare tutti e tre i diffidati, senza ragionare troppo sulla partita del Maradona tra una settimana”.

Inzaghi vuole che anche la squadra non pensi ancora al Napoli,

“Su questo tasto Inzaghi ha battuto molto, nelle ultime ore. E lo farà ancora stamattina, dopo aver concesso una serata libera annullando il ritiro, pensando al tour de force fino alla sosta di marzo. Tour de force che riguarda anche Lautaro: impossibile, ora, rinunciare all’argentino. Impossibile perché l’altra metà della ThuLa, Marcus Thuram è ai box per curare il problema alla caviglia”.

