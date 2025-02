Il Psg cerca Andrea Berta per sostituire Campos ma lo cerca anche la Juventus (per sostituire Giuntoli?)

Le Parisien scrive che il Psg ha contattato l’ex ds (italiano) dell’Atletico Madrid e che piace anche alla Juve. Aggiungiamo che Calvo lo vorrebbe

Il Psg cerca Berta per sostituire Campos (ma lo cerca anche la Juventus: per sostituire Giuntoli?)

Le Parisien scrive che il Psg non ha ancora deciso se rinnovare o meno il contratto a Luis Campos demiurgo del club di Al Khelaifi. Che cura il mercato (e non solo). Che ha portato Kvaratskhelia a Parigi. Il quotidiano francese scrive che il club ha contattato l’italiano Andrea Berta che ha lasciato l’Atletico Madrid dopo aver lavorato lì per un decennio. Le Parisien scrive che Berta piace anche alla Juventus. Il Napolista aggiunge che nei mesi scorsi era circolata la notizia di un forte interesse di Calvo per Berta. Il che ovviamente equivarrebbe a un ridimensionamento di Giuntoli che oggi ha il pieno e totale controllo del settore tecnico. Bisogna capire se la Juve cerca Berta per ridimensionare o sostituire in toto Giuntoli. Sempre che Berta non vada al Psg. Per ora si tratta solo di voci, anche se più di una.

Scrive Le Parisien:

In vista della 16esima vittoria del Psg in Ligue1, il club ha presentato con orgoglio quattro rinnovi di contratto: Luis Enrique fino al 2027, così come Vitinha, Achraf Hakimi e Nuno Mendes fino al 2029. Il presidente Nasser al-Khelaifi è scivolato in mezzo a loro per la foto ricordo, ma non il consulente sportivo (Campos, ndr), l’artigiano, colui il quale ha condotto queste operazioni. Il che non ha mancato di sorprendere alcuni dipendenti del club anche se conoscono l’avversione del portoghese per i flash e le luci della ribalta. Alla scadenza del suo contratto il 30 giugno 2025, Campos, arrivato dopo Leonardo a Parigi nell’estate del 2022, non conosce ancora il suo futuro. Secondo le nostre informazioni, il Psg ha contattato Andrea Berta, l’ex direttore sportivo dell’Atlético Madrid, che ha lasciato il club spagnolo all’inizio del 2025 dopo undici anni con i Colchoneros.

Le Parisien ricorda gli ottimi rapporti tra Luis Enrique e Campos. Viene elogiato per l’affare Kvaratskhelia:

La tenacia di Campos nel mantenere i contatti e le trattative con Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, è stata apprezzata e lodata internamente. Soprattutto perché il georgiano parla solo… Georgiano, mai inglese, il che non ha facilitato i colloqui, e che il Napoli non voleva rinunciare alla sua stella.

Berta piace anche alla Juventus

Le Parisien scrive di bilancio positivo per Campos al Psg.

Ha conosciuto la sua parte di fallimenti (Milan Skriniar, Manuel Ugarte o Carlos Soler) e successi (Bradley Barcola, João Neves, Désiré Doué, Willian Pacho), approfondendo piste a cui solo lui pensava. È stato l’unico, ad esempio, a credere nel successo di Vitinha acquistato per 40 milioni di euro a Porto nel 2023. Nello spogliatoio, la sua parola, come quella dell’allenatore, viene ascoltata.

Ambito da due grandi club inglesi in Premier League e dall’Arabia Saudita per l’organizzazione della Coppa del Mondo 2034, con contratti molto succosi in chiave, dà la sua priorità al PSG senza sapere se la dirigenza del club lo manterrà. Nel frattempo, si comporta come se, senza stati d’animo.

Il quotidiano francese si chiede:

Andrea Berta, anche nel mirino della Juventus, sta diventando un piano A per sostituire Luis Campos? O solo un piano B, in attesa di scoprire l’esito delle trattative per il rinnovo del portoghese? Al Real Madrid, dove lo stato maggiore voleva tenerlo, a Monaco come a Lille, il direttore sportivo se n’è andato solo ogni volta che sentiva che il ciclo stava finendo. E a Parigi?

