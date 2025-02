Il Napoli ha allungato sull’Inter di Inzaghi nonostante sia uscito indebolito dal mercato (Gazzetta)

Kvara non c’è più, Billing finora è un oggetto misterioso e Okafor si è presentato con parecchi chili in più. Ma Inzaghi ha smarrito la sua Inter

Il Napoli ha allungato sull’Inter di Inzaghi nonostante sia stato indebolito dal mercato (Gazzetta)

Nell’editoriale del lunedì la Gazzetta dello Sport si sofferma sui problemi dell’Inter di Inzaghi che non è riuscita a recuperare punti sul Napoli uscito acciaccato e indebolito dal mercato di gennaio.

Scrive la Gazzetta:

Fa effetto pensare che nel momento più complicato del Napoli, che appare fisicamente meno brillante ed è reduce da tre pareggi consecutivi, Inzaghi non abbia recuperato neanche un punto e Conte abbia addirittura allungato in classifica: nove punti nelle ultime cinque gare contro i sette dell’Inter e gli otto dell’Atalanta. Il 2 marzo nello scontro diretto al Maradona si incontreranno due squadre che stanno faticando. Su Conte pesano anche gli infortuni che gli hanno tolto l’intera fascia sinistra e un mercato di gennaio che ha indebolito la squadra non solo per la cessione di Kvara, ma anche per gli acquisti: Billing finora è un oggetto misterioso e Okafor si è presentato con parecchi chili in più. I problemi dell’Inter invece sembrano più di testa che fisici o di rosa. Cattiveria agonistica, ferocia, fame e mentalità si costruiscono tutti i giorni durante gli allenamenti, non sono come un interruttore che si accende o si spegne a proprio piacimento. Non sarà semplice recuperare rapidamente ciò che sembra essere stato smarrito per strada.

C’è sempre un Conceiçao dietro le sconfitte dell’Inter. Il Napoli avanti di doppio muso (Il Napolista)

Thiago Motta sceglie la serata più importante per sfoderare una delle migliori Juventus della stagione. La Juventus batte l’Inter 1-0 e fa un piacere al Napoli che non solo resta capolista nonostante tre pareggi di fila ma raddoppia il proprio vantaggio sulla squadra di Inzaghi: da più uno a più due. Rete decisiva segnata da Conceiçao di sinistro dopo una trovata tecnica di Kolo Muani al limite dell’area.

L’Inter ha dominato il primo tempo che avrebbe potuto chiudere in vantaggio di almeno un paio di gol. Ha colpito un palo con Dumfries, Lautaro si è divorato un gol. La squadra di Inzaghi sembrava andare a velocità doppia, favorita anche dalle praterie che lasciavano i bianconeri.

Ancora una volta il secondo tempo dell’Inter non è stato all’altezza del primo. Il ritmo dei nerazzurri è calato e i bianconeri hanno via via acquisito fiducia e consapevolezza. Sono scompare le folate e le accelerazioni interiste. Una fiammata c’è stata col secondo palo di Dumfries ma il gioco era stato fermato per fallo di Thuram. I tre cambi di Inzaghi al 60esimo non hanno prodotto risultati: fuori Taremi, Bastoni e Dimarco, dentro Thuram, Carlos Augusto e Zalewski.

Al minuto 74 il gol del portoghese figlio d’arte e figlio dell’allenatore del Milan.

Per la squadra di Inzaghi una brutta mazzata. La sconfitta numero tre in campionato dopo quelle nel derby e contro la Fiorentina. Diciamo anche la seconda sconfitta nelle ultime tre partite. Il campionato resta apertissimo ma è meglio stare due punti avanti che due punti dietro. In lizza anche l’Atalanta che è a cinque punti dal Napoli e sabato ha gettato la chance di portarsi a meno tre.

Il campionato è lungo, bisogna mantenere i nervi saldi.

ilnapolista © riproduzione riservata