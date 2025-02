Juve-Inter 1-0. La serata di Thiago Motta. Inter sprecona nel primo tempo, poi cala. Seconda sconfitta in tre partite. Napoli capolista a più due

C’è sempre un Conceiçao dietro le sconfitte dell’Inter. Il Napoli avanti di doppio muso

Thiago Motta sceglie la serata più importante per sfoderare una delle migliori Juventus della stagione. La Juventus batte l’Inter 1-0 e fa un piacere al Napoli che non solo resta capolista nonostante tre pareggi di fila ma raddoppia il proprio vantaggio sulla squadra di Inzaghi: da più uno a più due. Rete decisiva segnata da Conceiçao di sinistro dopo una trovata tecnica di Kolo Muani al limite dell’area.

L’Inter ha dominato il primo tempo che avrebbe potuto chiudere in vantaggio di almeno un paio di gol. Ha colpito un palo con Dumfries, Lautaro si è divorato un gol. La squadra di Inzaghi sembrava andare a velocità doppia, favorita anche dalle praterie che lasciavano i bianconeri.

Ancora una volta il secondo tempo dell’Inter non è stato all’altezza del primo. Il ritmo dei nerazzurri è calato e i bianconeri hanno via via acquisito fiducia e consapevolezza. Sono scompare le folate e le accelerazioni interiste. Una fiammata c’è stata col secondo palo di Dumfries ma il gioco era stato fermato per fallo di Thuram. I tre cambi di Inzaghi al 60esimo non hanno prodotto risultati: fuori Taremi, Bastoni e Dimarco, dentro Thuram, Carlos Augusto e Zalewski.

Al minuto 74 il gol del portoghese figlio d’arte e figlio dell’allenatore del Milan.

Per la squadra di Inzaghi una brutta mazzata. La sconfitta numero tre in campionato dopo quelle nel derby e contro la Fiorentina. Diciamo anche la seconda sconfitta nelle ultime tre partite. Il campionato resta apertissimo ma è meglio stare due punti avanti che due punti dietro. In lizza anche l’Atalanta che è a cinque punti dal Napoli e sabato ha gettato la chance di portarsi a meno tre.

Il campionato è lungo, bisogna mantenere i nervi saldi.

