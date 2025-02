Non saremo certo noi del Napolista a processarlo. La storia non si cancella. Lo stesso Lippi bocciando Thiago (i giornali l’hanno snobbato, strano) ed esaltando Conte…

Il lapsus freudiano di Conte: «Del Var ho parlato dopo Inter-Juventus», era Inter-Napoli. Freud direbbe…

Freddo è sempre lì, alla finestra, in agguato. Era già successo la scorsa settimana, anche se in maniera diversa. Non era stato un lapsus, Conte aveva detto che lui era bianco o nero. Poi, considerando il contesto, simpaticamente aveva detto «facciamo o rosso o blu».

Oggi è stato un lapsus freudiano in purezza, Era agitato quando ha parlato del Var. Ha ricordato la polemica, non ha mai citato Inzaghi ma è chiaro che il riferimento fosse a lui quando ha parlato «qualcuno ha detto che parlavo per me, poi però ho visto che si è lamentato».

E Conte ha detto: «Del Var ho parlato dopo Inter-Juventus». Ovviamente era Inter-Napoli. Ma non saremo certo noi del Napolista a processarlo per questo. La storia non si cancella. Lo stesso Marcello Lippi, ieri, bocciando Thiago Motta (non se n’è vista traccia sui quotidiani della bocciatura di Motta da parte del ct Mondiale) e celebrando Conte, ha lasciato pensare che al posto dell’italo-brasiliano avrebbe visto con piacere Conte sulla panchina bianconera.

Freud non mente.

