Guardiola: «Io esonerato? Non so se un medico viene interrogato sulla sua posizione»

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Real Madrid, valida per il playoff di andata:

«Non abbiamo fatto molto bene finora e meritiamo di essere dove siamo. Il sorteggio è il sorteggio, accettiamo la sfida. Negli ultimi anni abbiamo avuto una grande rivalità con il Real, ma in termini di storia non possiamo paragonarci a loro, per essere onesti. Nell’ultimo decennio siamo stati dei loro rivali».

Cosa pensa del Real Madrid?

«Sono in testa alla classifica e stanno lottando contro Atletico e Barcellona. Dovremo fare due buone partite per batterli. Possiamo giocare bene, ma non siamo costanti come lo siamo stati. Non posso negare di avere fiducia nei giocatori che sono stati così bravi per un decennio. Gli attaccanti del Real sono eccezionali. Hanno la capacità di fare passaggi corti e lunghi, quindi dobbiamo imporre il nostro gioco».

C’è un po’ di rancore secondo lei nel Real per il Pallone d’Oro?

«No, lo ha vinto Rodri…».

Poteva andare meglio il sorteggio?

«Quando finisci 22° su 24 non puoi chiedere favori. Non abbiamo ottenuto abbastanza punti per essere nemmeno vicini ai primi otto. Abbiamo ottenuto ciò che meritavamo. La nostra squadra ha qualcosa di speciale. Speriamo di potercela fare domani».

Preferisce giocare il ritorno in casa o in trasferta?

«È sempre meglio giocare la partita in casa con la propria gente, ma non lo meritavamo».

Pensa che avrete chance di vincere la Champions?

«Se vinciamo contro il Real sarà una grande spinta per il resto della stagione. So come vogliamo giocare, so che non vedono l’ora di giocare domani. Non possiamo dimenticare che un decennio fa non eravamo qui».

Ha già deciso la formazione?

«Ho ancora dubbi sugli infortunati».

Teme per il suo esonero?

«No. Non so se un medico verrà interrogato sulla sua posizione. Sono qui per quello che ho vinto nelle stagioni precedenti. Non penso che verrò buttato fuori in strada».

