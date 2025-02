Germania, gli ultras contro l’estrema destra: il Bayern sfoggia lo striscione contro Merz “Promotore del Fascismo”

Non è escluso si espongano anche i calciatori: nel 2021, accadde con Goretzka e Hummels. Preoccupano alcuni club di serie minori con tifoserie esplicitamente razziste, o l’Eintracht Francoforte.

Tra sabato e domenica in Germania c’è stata la protesta contro l’avvicinamento tra Cdu e Afd, non solo in strada, ma anche negli stadi. A pochi giorni dalle elezioni preoccupa, infatti, la mozione anti-migranti di Merz, nonostante la sua rassicurazione che non ci saranno alleanze elettorali con l’estrema destra.

E durante il match tra Bayern Monaco e Holstein Kiel, gli ultras bavaresi del gruppo Schickeria hanno esposto lo striscione contro Merz chiamando Cdu e Csu “promotrici del Fascismo”.

In Germania gli ultras di diversi club schierati contro l’estrema destra

Il clima teso nel calcio si fa sentire, in generale, da molte tifoserie, che negli ultimi due turni di campionato hanno realizzato coreografie per il Giorno della Memoria; e in particolare gli ultras del Friburgo (“Corillo”) hanno steso uno striscione in curva dove era raffigurato un pugno che distrugge una svastica, con la scritta “Mai perdonare, mai dimenticare”.

Diverse squadre, tra cui Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Werder Brema, St. Pauli, si sono in questi anni opposte all’estrema destra della società tedesca, che alle elezioni ha sempre ottenuto più di 5 milioni di consensi negli ultimi anni.

Guardando però alle serie minori, si trovano tifoserie esplicitamente razziste come quella dell’Hansa Rostock, dell’Alemania Aachen o del Magdeburgo. E il giornalista Tamsut ha segnalato anche la preoccupante crescita della destra radicale nella curva dell’Eintracht Francoforte, tradizionalmente di sinistra; il fenomeno è collegato alla fine della lunga presidenza di Fischer.

Non è escluso che in vicinanza delle elezioni del 23 febbraio, si schierino anche i calciatori. Nel 2021 Goretzka e Hummels si erano espressi contro Afd.

