De Laurentiis a Castel Volturno ma non ha incontrato Conte, solo i proprietari del centro sportivo (Sky)

La famiglia Coppola proprietaria del complesso dove si allena il Napoli. Il contratto scade nel 2026, il presidente lavora a una nuova sistemazione

Seconda quanto riporta Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport a Castel Volturno, De Laurentiis questa mattina era al centro sportivo per parlare con i proprietari della casa del Napoli, la famiglia Coppola. Il contratto del Napoli scade nel 2026, quini il presidente è a lavoro per trovare una nuova casa alla squadra.

Le parole di Massimo Ugolini a Sky Sport:

«Da quello che ci risulta non c’è stata nessuna conversazione tra De Laurentiis e Conte. De Laurentiis è arrivato al centro sportivo alle 10:50 circa, ha incontrato i proprietari del centro sportivo (la famiglia Coppola). Sappiamo che c’è una data di scadenza per la permanenza del Napoli qui a Castel Volturno, ovvero il 2026. Il presidente sta lavorando per trovare una nuova casa per il Napoli. Chissà che non possa essere confermata questa.

Il presidente è arrivato mentre la squadra faceva seduta video, poi è andato via. È rimasto Chiavelli, c’è stato questo allenamento e poi tutti i giocatori hanno lasciato il centro sportivo. Seduta singola, era prevista doppia, per preparare la partita cruciale contro la Lazio. Conte è stato chiaro in conferenza stampa.

L’impressione è che al Napoli manchi ancora qualcosa anche se ci può stare una battuta d’arresto contro l’Udinese. A noi non risulta incontro tra Aurelio De Laurentiis e Conte, ma nulla impedisce ai due di sentirsi anche via telefono o di incontrarsi in altro luogo. I contatti tra proprietà e allenatore sono frequenti».

