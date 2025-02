Di Lorenzo: «In partite come queste i moduli contano relativamente»

A Dazn: «Serve l’atteggiamento, sapere cosa vuoi proporre in campo. In settimana lavoriamo sempre su più soluzioni»

Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-gara della sfida tra Lazio e Napoli, che andrà in scena alle 18 allo Stadio Olimpico. Si tratta di una gara importantissima per entrambe le squadre: gli azzurri di Conte devono tentare a tutti i costi di non distaccarsi eccessivamente dall’Inter (che pure giocherà una gara difficile, contro la Juventus domani ndr) prima dello scontro diretto di marzo e con tutte le defezioni di formazione del caso. La Lazio vuole fortemente consolidare la propria posizione in classifica e battere i primi in classifica per la terza volta in due mesi.

Di Lorenzo: «Il modulo conta relativamente»

Di seguito quanto dichiarato:

«Sono contento per le 200 presenze in A con il Napoli. La Lazio è una squadra forte ma ci siamo preparati bene in questi giorni, anche oggi faremo del nostro meglio. Stanno facendo benissimo in campionato così come in Europa League. Il cambio di sistema è un qualcosa su cui abbiamo lavorato. Il modulo non è importante così tanto in campo quanto lo è ciò che vuoi proporre, l’atteggiamento, l’assetto. Oggi magari proveremo qualcosa di diverso ma il sistema in sfide del genere conta relativamente. Fase offensiva? Provo sempre quando trovo spazio ad attaccare, poi abbiamo giocatori di qualità che fanno assist importanti. Ripeto, faremo del nostro meglio anche oggi»

