Che bella la FA Cup senza Var, puoi festeggiare un gol sicuro che sia gol (Telegraph)

“L’atmosfera del calcio d’una volta, con i biglietti più economici e più tifosi ospiti”

Sam Green è andato per il Telegraph a vedersi una partita di FA Cup con suo figlio, Brighton-Chelsea. “Un tuffo nel passato”, l’ha definito in accezione totalmente positiva. “Una forma di intrattenimento più semplice: biglietti più economici, più tifosi ospiti e, almeno fino al quinto turno, niente Var”.

“La mancanza del Var non ci è nemmeno passata per la testa finché il grande schermo non ha mostrato la replica del pareggio di Georginio Rutter al 12′ e tutti hanno tirato un sospiro di sollievo perché nessuno era in fuorigioco. Al che il tizio grosso seduto di fronte a me si è alzato e ha annunciato allegramente: “Niente Var in Coppa!”.

E così “i tifosi del Brighton non hanno dovuto aspettare con ansia il video check quando Georginio Rutter ha pareggiato per i padroni di casa”. Che poteva anche essere annullato, ma visto che la Var non c’era amen. Tutto come una volta, appunto.

“E’ stato meraviglioso poter festeggiare senza inibizioni mentre l’arbitro indicava il dischetto. Come ha detto il manager del Brighton Fabian Hürzeler: “Con il Var, il calcio non sta diventando così emozionante come lo era oggi. Tutti concordano che oggi c’era una bella atmosfera. Puoi festeggiare un gol perché sei certo che sia un gol“.

