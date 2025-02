Al Tottenham niente più “Angeball”: contro il Liverpool parcheggia l’autobus ma ne prende comunque 4

Dal Telegraph. In Coppa di Lega finisce 4-0 per i Reds. Slot “era la prima scelta degli Spurs nel 2023”. Poi ha rinnovato con il Feyenoord, e hanno preso Postecoglou

Liverpool-Tottenham di Coppa di Lega è stata la Caporetto di Ange Postecoglou. Forse una sconfitta peggiore dell’Inter a Firenze. Il tecnico degli Spurs “ha anche parcheggiato l’autobus”, scrive il Telegraph. Eppure questo non ha fermato l’onda Liverpool che ha travolto il Tottenham di Postecoglou 4-0.

“Per il Tottenham Hotspur l’attesa continua. All’inizio di questa stagione il loro allenatore ha dichiarato di vincere sempre una competizione nella sua seconda stagione, ma non sarà questo trofeo, e la sua frustrazione alla fine era fin troppo ovvia, mentre accusava la sua squadra di essere “troppo passiva”. La mancanza di “Angeball”, o di qualsiasi parvenza di lotta o intensità, è stata scioccante“.

C’è ancora la Fa Cup per far sì che Postecoglou possa mantenere la promessa. Si parlava anche di un suo esonero in caso di sconfitta in semifinale. “Ma non sarà così“.

Postecoglou era l’alternativa del Tottenham a Slot nel 2023

E dire che Slot “era, ovviamente, la prima scelta degli Spurs come capo allenatore nell’estate del 2023. Ha avuto dei colloqui ma poi ha firmato un nuovo accordo con il Feyenoord, con Postecoglou alla fine assunto“.

“La verità è che gli Spurs, di fronte a 6.000 dei loro tifosi, non sono mai stati in questa partita. Nemmeno per un minuto. Ma questo era ben lontano dalle tattiche d’attacco da cui Postecoglou ha promesso di non deviare. La sua fermezza assoluta è stata divisiva, portando a elogi per la sua determinazione a fare le cose a modo suo e ancora più critiche per la sua inflessibilità. In questa occasione si è piegato e gli Spurs sono crollati“.

“I loro gol attesi? Un sorprendentemente poco ambizioso minimo stagionale di appena 0,18 (contro i 3,82 del Liverpool), con appena cinque tiri in totale“.

La squadra di Postecoglou ci ha sempre almeno provato, in tutte le partite. “Anche subendo sei gol in casa contro il Liverpool in Premier League all’inizio di questa stagione, ne hanno segnati tre“.

ilnapolista © riproduzione riservata