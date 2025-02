Al Cda Inter c’era un consigliere a capo di una società di scommesse online, Marotta: «sono impreparato»

Carassai della MicroGame. Le Iene chiedono a Marotta: «si è dimesso perché incompatibile con la giustizia sportiva?». Marotta: «Mi trova parzialmente impreparato»

Marotta “prende atto di quello che dice (Filippo Roma, inviato delle Iene, ndr) e non aggiunge altro”. Così liquida la domande del giornalista delle Iene che al presidente dell’Inter aveva chiesto un chiarimento sulle dimissioni del consigliere Carassai, capo di una società di scommesse online, la ‘MicroGame’. Il tutto è avvenuto durante la conferenza stampa a margine dell’Assemblea dei Soci che si è svolta ieri a San Siro. Dopo la non-risposta, il collegamento con la conferenza si interrompe.

Marotta (Inter) non risponde alle Iene: «Prendo atto di quanto dice»

Fillippo Roma alla conferenza di Marotta introduce la domanda:

«La notizia del giorno sono le dimissioni (dal cda dell’Inter) del consigliere Carassai, che è anche a capo di una società di scommesse online, la ‘MicroGame’, che raccoglie anche scommesse sulle partite dell’Inter. Questa doppia veste a noi risulta incompatibile secondo il codice di giustizia sportiva: sapevate di questa possibile incompatibilità e magari Carassai si è dimesso proprio per questo motivo?».

Il presidente del club Marotta ha un sorriso di circostanza sul volto ma con disinvoltura evita qualsiasi tipo di risposta a una domanda di fatto molto dettagliata. «Mi trova parzialmente impreparato a questa domanda, non è che non voglio rispondere, quindi essendo impreparato non so cosa rispondere, per cui prendo atto di quello che dici e non aggiungo altro».

L’inviato de Le Iene prova a incalzarlo: «Se i giocatori non possono scommettere, figuriamoci…». Il collegamento si interrompe.

