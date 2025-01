In conferenza: «Non siamo soddisfatti dei risultati finora, vogliamo sempre vincere. Con la società siamo sereni. Cambiaso non ci sarà domani per infortunio».

Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Benfica:

Thiago Motta: «Napoli è un campo difficile per tutti, in Champions non dobbiamo ripetere gli errori»

A Sky Sport ha dichiarato:

«Andremo in campo senza fare calcoli. Abbiamo una grande opportunità domani, giochiamo contro una grande squadra. Giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico e vogliamo arrivare alla vittoria. Dobbiamo digerire subito la partita di Napoli. Abbiamo recuperato bene, siamo pronti per fare una bella partita».

E’ poi tornato ad analizzare la sconfitta contro il Napoli 2-1 di sabato:

«Napoli è stato un campo difficile per tutti negli ultimi anni. Nel secondo tempo ci siamo abbassati e abbiamo sofferto. Non possiamo ripetere gli errori del secondo tempo. Vlahovic titolare? Lo vedrete domani».

In conferenza: «Non siamo soddisfatti dei risultati, vogliamo sempre vincere. Con la società siamo sereni»

In seguito, Thiago Motta ha tenuto la conferenza stampa.

Come sta Cambiaso?

«Domani non sarà a disposizione. Ha avuto questo problema alla caviglia, ma lui non si sente al 100% e vuole curarsi del tutto dal problema alla caviglia».

È preoccupato di questi risultati?

«Il nostro obiettivo è fare una grande partita per arrivare alla vittoria. Non ci piace perdere».

Avete fatto meglio in Europa rispetto al campionato…

«Alla fine l’obiettivo è arrivare alla vittoria. Per questo esiste il lavoro quotidiano e stiamo lavorando al massimo con grande impegno per arrivare alla vittoria. Non siamo soddisfatti, perché vogliamo sempre vincere».

Quanto è importante la vicinanza di Giuntoli e Scanavino?

«La società è sempre stata vicino alla squadra. Parliamo quotidianamente su come migliorare. Siamo sereni, ma sappiamo che l’esigenza è quella di vincere. Domani lavorare con il massimo impegno per arrivare al nostro obiettivo».

Quanta pressione senti?

«Alla Juventus l’esigenza è sempre quella di vincere. È importante la partita di domani e poi subito la prossima. Quando sei in un grande club vuoi sempre vincere».

Meglio affrontare questa partita come una gara secca?

«In un grande club la cosa più importante è la vittoria. Per arrivare alla vittoria ci sono tante cose. L’impegno massimo che danno i calciatori è molto importante ed è la base. Domani scenderemo in campo per ottenere la vittoria e poi vedremo a che punto saremo».

C’è il rischio che Vlahovic si deprima?

«Gli allenamenti fanno parte delle valutazioni che faccio per affrontare al meglio le partite. La nostra esigenza è quella di vincere la partite. Dusan ha giocato tantissimo anche nei momenti in cui non stava in ottime condizione per necessità nostra. Ha giocato tanto in Champions e fatto 4 gol. Lui domani fa parte del gruppo e sta bene, sono convinto che aiuterà la squadra per arrivare all’obiettivo finale».

Ha parlato alla squadra dopo le parole di Danilo?

«Faccio un ringraziamento pubblico a Danilo per quello che ha dato a questa squadra e gli auguro il meglio per il futuro».

