A Dazn: «Non vogliamo dare riferimenti al Napoli nella fase offensiva. Dusan sa che oggi può essere anche lui utile nel secondo tempo per alzare il nostro livello».

A Dazn è intervenuto Thiago Motta, tecnico della Juventus, a pochi minuti dal match contro il Napoli.

Thiago Motta: «Kolo Muani può alternarsi anche con gli esterni, Vlahovic ha preso bene la panchina»

Scelta di Kolo Muani titolare:

«Randal lo stavamo cercando, può dare movimento e profondità e scambiarsi anche con gli altri attaccanti. In fase difensiva anche avrà un compito importante per non far palleggiare alcuni giocatori che creerebbero pericoli. Durante la partita in fase difensiva sanno tutti gli attaccanti cosa devono fare, in fase offensiva gli lascio libertà per non dare riferimenti al Napoli».

Come ha reagito Vlahovic alla panchina?

«Molto bene, è un leader molto positivo nel gruppo. Rientra da un infortunio, ha aiutato tanto la squadra, sa che oggi può essere anche lui una scelta importante nel secondo tempo per mantenere o alzare il nostro livello».

Quanto è soddisfatto del suo lavoro?

«Non è una situazione molto simile la nostra rispetto a quella del Napoli. È molto diversa in tanti aspetti. Sono soddisfatto di tante cose e altre meno come i tanti pareggi, ma di questo ho già parlato. La nostra idea è sempre fare un grande lavoro in settimana per arrivare alla vittoria. Di tante altre cose fatte sono soddisfatto, squadra giovane ma di grande talento, con qualche infortunio imprevisto, abbiamo avuto sempre il coraggio di superare ogni difficoltà presentata. Tanti cambiamenti nella rosa, cambiamenti necessari per diversi motivi. E oggi giocheremo una grande partita che è Napoli-Juventus».

Si aspetta una partita simile a quella di inizio stagione?

«Mi aspetto una partita diversa. Il Napoli si ricompatta e sta con un blocco basso e non è un caso che abbia preso 14 gol. Però giocando in casa proveranno a fare la partita. Mi aspetto un Napoli che vorrà attaccare e fare gioco. Noi vogliamo fare il gioco ed andarli ad attaccare con equilibrio per farli soffrire».

