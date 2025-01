L’innesto sulla sinistra di Neres ha risolto d’incanto i problemi offensivi del Napoli. E Politano ha scalato le gerarchie

Senza Kvaratskhelia il Napoli segna un gol ogni 29 minuti (Repubblica)

A scriverlo è Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Il dato “grezzo” dei 6 gol segnati dagli azzurri contro Udinese, Genoa e Venezia, infatti, acquista una valenza differente se rapportato nel dettaglio – alla impalpabile presenza in campo di Khvicha Kvaratskhelia: utilizzato per 92’ complessivi su 270’, complice l’infortunio al ginocchio che l’ha costretto parzialmente a rimanere ai box. Fatti, non sensazioni. Con lui in campo, per un terzo circa del minutaggio complessivo, la squadra non è mai riuscita a trovare la via della rete. Nei rimanenti 178’, invece, la capolista è andata a segno con la media ragguardevole di una volta ogni mezzora scarsa, mettendo le mani su un tris fondamentale di vittorie e dimostrando di essere paradossalmente più a suo agio senza il campione georgiano.

L’innesto sulla sinistra di David Neres ha infatti risolto d’incanto i problemi offensivi del Napoli, che nelle sfide contro Udinese, Genoa e Venezia ha ritrovato grazie alle fiammate dell’attaccante brasiliano la pericolosità sotto rete smarrita spesso nella parte iniziale della stagione. Ma è stato molto prezioso – in termini di equilibrio – pure il contributo sulla fascia destra di Matteo Politano: un altro azzurro che ha scalato posizioni nelle gerarchie di Conte, con i fatti.

Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, fa il punto sulla formazione che Conte dovrebbe mandare in campo domani (sabato) a Firenze per il match contro la Fiorentina. E Kvaratskhelia rischia seriamente di partire dalla panchina. È in ballottaggio con Politano. L’altro posto sugli esterni, invece, è di Neres: il brasiliano è diventato intoccabile.

Scrive il Corriere dello Sport:

L’intoccabile, in questa fase, si chiama David Neres, brasiliano dall’impatto impetuoso: tre partite in fila da titolare con un assist, un autogol procurato, una magia che ha mandato in porta un collega (Raspadori) e tante altre giocate interessanti, incisive o decisive. Un altro passo, micidiale nell’uno contro uno, una fonte costante di pericoli, una condizione psicofisica ottimale: difficile trovare anche solo una motivazione plausibile per lasciarlo in panchina.

