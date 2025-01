Napoli-Juventus, Conte si affida ai soliti con Spinazzola al posto di Olivera

Per i bianconeri il neo-acquisto Kolo Muani partirà dal primo minuto.

Napoli e Juventus si affronteranno oggi alle 18 per la 22esima giornata di campionato. Le due squadre hanno al momento 13 punti di differenza in classifica, con gli azzurri che comandano.

Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka, Anguissa, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Gonzalez; Kolo Muani.

Libero attacca ancora Conte: “vuole vincere, anche se non lo ammette. Semmai butta sugli altri questo peso”

Anche su Libero si parla di Napoli-Juventus, Conte contro Motta. Il quotidiano però non è esattamente un fan del tecnico napoletano. Tanto che parla di velate “lamentele” di Conte per la rosa ristretta e di una comunicazione diversa rispetto al passato.

Pochi ma buoni. È il ritornello che si è cantato nella testa Thiago Motta per sopravvivere a una prima metà di stagione piena di infortuni e contrattempi, ed è il ritornello che Antonio Conte sta cantando a squarciagola da qualche settimana. L’allenatore della Juventus non ha mai fatto notare di avere una rosa ridotto all’osso nonostante avesse anche la Champions League e la Supercoppa da affrontare mentre quello del Napoli, pur con il solo campionato, non appena è iniziato il mercato di gennaio ha iniziato a puntualizzare. A monte la comunicazione è ben diversa e sottintende un approccio antitetico alla situazione: Motta vuole costruire, Conte vuole vincere, anche se non lo ammette.

