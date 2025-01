L’ex Lazio era stato accostato al Napoli: «Mi servono due settimane per tornare al 100%. De Zerbi lo conosco dai tempi del Sassuolo, è sempre stato difficile giocare contro di lui».

Luiz Felipe è arrivato a Marsiglia a parametro zero, firmando un contratto di 18 mesi dopo l’esperienza all’Al Ittihad. L’ex difensore della Lazio era nella lista mercato anche del Napoli.

Luiz Felipe: «Ho scelto Marsiglia per De Zerbi. È una piazza simile a Roma e Napoli»

Alla conferenza di presentazione col suo nuovo club, ha dichiarato:

«L’allenatore è stato fondamentale nella mia scelta. Il Marsiglia un grande club, De Zerbi lo conosco dai tempi del Sassuolo, è sempre stato difficile giocare contro di lui e voglio imparare dal mio tecnico».

Non gioca dal 24 agosto:

«Sinceramente, mi sento bene. È stato solo a dicembre che non mi sono allenato con il gruppo. Ma avevo un preparatore fisico, non ero inattivo. Ho ancora bisogno di un paio di settimane per essere al 100%».

Ha infine aggiunto:

«Marsiglia è un po’ come Roma, la gente è appassionata di calcio, come anche a Napoli. So che con i nostri tifosi, i giocatori devono sempre essere attenti, e mi piace questa cosa. Darò tutto per questi colori».

L’italo-brasiliano era l’alternativa a Danilo per il Napoli

La Gazzetta dello Sport il 31 dicembre:

Il Napoli vuole Danilo e aspetta che tra lui e la Juve si trovi il punto di incontro per dirsi addio e voltare pagina. Ma non potrà restare a lungo in attesa, perché l’arrivo di un nuovo difensore è diventato una necessità dopo l’infortunio di Buongiorno. Il Napoli vuole dare a Conte un innesto pronto già alla ripresa del campionato: Manna aspetterà qualche altro giorno, ma senza segnali positivi virerà su altri obiettivi. C’è Luiz Felipe che aspetta, mentre Ismajli dell’Empoli (anche lui in scadenza giugno) può essere un’altra valida alternativa. Ma Danilo resta l’obiettivo numero uno, tanto che il Napoli sarebbe pronto a farlo firmare già ore per l’estate se non dovesse prenderlo subito.

