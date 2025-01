A Sky: «Lo ha dimostrato a Napoli, resterà con noi per diversi anni. Me lo ricordo in Spagna-Georgia, ha delle qualità enormi».

Khvicha Kvaratskhelia è approdato settimana scorsa in Francia per unirsi al Psg. E il tecnico Luis Enrique ha speso belle parole sull’ala ex Napoli.

Luis Enrique: «Kvaratskhelia lo seguivamo da anni, è un giocatore differente»

Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore spagnolo ha dichiarato:

«Kvara lo seguiamo da anni e lo abbiamo sempre voluto. Non potrà giocare per ora in Champions, ma resterà con noi per diversi anni. E’ un giocatore differente, l’ha dimostrato a Napoli e me lo ricordo personalmente quando abbiamo giocato Spagna-Georgia, ha delle qualità enormi».

Il quotidiano francese scrive:

Ha un nome impronunciabile, viene da un paese che solo il 7% dei francesi sa dove si trova su una cartina geografica e non ha la faccia di un playboy. Tuttavia, bisogna confessare che a Parigi non si era così entusiasti di un trasferimento da anni. Arrivato da Napoli, Khvicha Kvaratskhelia farà presto il suo debutto nel campionato dei talenti. Al di là dei video diffusi in rete che possono far passare tranquillamente un giocatore di terza divisione per Mesut Özil, durante l’estate si è avuta la possibilità di vederlo da vicino. Kvara è un artista, ogni volta che tocca palla gli si aprono infinite possibilità, e i tifosi lo acclamano. Ha permesso alla Georgia di giocare un ottavo di finale degli Europei. Forse il georgiano diventerà il miglior giocatore della Ligue 1. O fallirà miseramente e poi passerà per un affare disastroso. Nel frattempo, il consiglio è di andare a vederlo da vicino allo stadio.

ilnapolista © riproduzione riservata