Kvaratskhelia, Manna è a Nizza, incontrerà la dirigenza del Psg (Repubblica)

Entra nel vivo la trattativa tra il Napoli e il Paris Saint-Germain per Khvicha Kvaratskhelia. Come annunciato ieri da L’Equipe le due società avevano rimandato ad oggi la ripresa dei colloqui. Secondo quanto riferito dall’edizione online de La Repubblica, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna è appena volato a Nizza per un incontro con la dirigenza del club francese.

“I francesi hanno offerto per adesso appena 45 milioni per il campione georgiano e la loro prima proposta è stata considerata irricevibile da Aurelio De Laurentiis, che sta seguendo gli sviluppi della difficile trattativa dagli Stati Uniti.

Il presidente chiede infatti come cifra di partenza 90 milioni ed è disposto al massimo a concedere uno sconto. Remota per ora la possibilità che il club accetti anche una contropartita tecnica, con il nome del difensore Skriniar che continua a essere messo sul tavolo da Parigi.

È più probabile che un’intesa possa essere trovata sulla base di 75 milioni cash, che in parte saranno subito investiti per garantire ad Antonio Conte un sostituto all’altezza”

