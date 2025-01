Kvaratskhelia è indipendente dai sistemi di gioco. Dategli la palla, poi crea lui le occasioni (Athletic)

È diverso da tutti gli altri esterni sinistri. Costringe i difensori a prendere decisioni tardive e affrettate

The Athletic, la “pagina” sportiva del New York Times, ha deciso di far capire a tutti chi è Kvaratskhelia. Si fa un gran parlare di lui per via della trattativa di mercato tra Napoli e Psg con il Liverpool alla finestra. Ma per rispondere alla domanda, “Kvara è essenzialmente indipendente dal sistema di gioco. Ha solo bisogno della palla ai piedi e poi crea le sue occasioni“.

Guardare Kvaratskhelia è diverso dal guardare la maggior parte degli esterni sinistri

Kvaratskhelia, scrive The Athletic, “ha fatto irruzione” nel calcio europeo “durante un’avvincente stagione 2022-23 al Napoli, dove con 12 gol e 13 assist in campionato ha portato la squadra di Luciano Spalletti al primo titolo di Serie A in 33 anni“. La città l’ha ribattezzato prendendo in prestito il nome di una leggenda cara a Napoli: “Kvaradona”.

Ma chi è Kvara?

“Guardare Kvaratskhelia è diverso dal guardare la maggior parte degli esterni sinistri: è fisicamente più grande e più tozzo, con il suo stile di palleggio. Ma queste caratteristiche, unite a una superba abilità tecnica, costringono i difensori a prendere decisioni tardive e affrettate, e lui è quindi veloce, forte e ambidestro da fare l’opposto. In genere ha buoni numeri per la conduzione di palla in area di rigore e la condizione palla progressiva. Anche il suo gioco d’attacco è vario. Nella stagione 2023-24, solo il 52 percento delle sue azioni che portano a un tiro, provenivano da passaggi. In questo senso, Kvaratskhelia è essenzialmente indipendente dal sistema di gioco. Ha solo bisogno della palla ai piedi e poi crea le sue occasioni“.

