Telegraph: da gennaio 2023 hanno speso più di 400 milioni di euro per gli attaccanti, prevalentemente ali. Il centravanti di riferimento, Jackson, non segna da sei partite.

Napoli e Chelsea si contendono Alejandro Garnacho del Manchester United, con i Blues che nelle ultime ore sembrano essere in vantaggio, considerando che i Red Devils non vogliono abbassare la richiesta di circa 65 milioni. Per gli azzurri l’argentino rappresenterebbe il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia.

Il Chelsea con Garnacho prenderebbe l’ennesima ala, senza risolvere il problema del centravanti

Tuttavia, secondo quanto riportato dal Telegraph, l’argentino si rivelerebbe solo un’ennesima ala del club e non risolverebbe i problemi del Chelsea:

In due anni, il Chelsea ha ingaggiato una squadra completa di attaccanti e tuttavia, mentre vorrebbero Alejandro Garnacho come ultima potenziale recluta, hanno ancora due problemi che non sembrano vicini a risolvere. Il portiere Sanchez è reduce dal suo quarto errore fatale in Premier, mentre il centravanti Jackson non segna da sei partite. Da gennaio 2023 i Blues hanno speso oltre 350 milioni di sterline (400 milioni di euro) per attaccanti, prevalentemente ali, e 51 milioni di sterline per punte che non sembrano esplodere.

Christopher Nkunku è il secondo miglior marcatore del Chelsea in questa stagione ed è descritto come un trequartista dall’allenatore Enzo Maresca; Joao Felix può giocare come un falso nove, ma non va in doppia cifra dai tempi del Benfica. Marmoush, che ha segnato 15 gol in Bundesliga ed è approdato al City, avrebbe soddisfatto un bisogno più immediato del Chelsea rispetto a Garnacho. L’argentino ha segnato tre gol in campionato e fornito un assist in questa stagione, migliorerebbe senza dubbio la squadra di Maresca, ma lascerebbe comunque delle lacune.

