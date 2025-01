Amorim si affida a lui, oltre che a Diallo e Hojlund, per la manovra di attacco nella 23esima giornata di campionato.

Garnacho titolare in Fulham-Manchester United

Garnacho gioca dal primo minuto nel match di Premier League tra Fulham e Manchester United. Amorim si affida a lui, oltre che a Diallo e Hojlund, per la manovra di attacco nella 23esima giornata di campionato. Partita importante, lo United è 14esimo in classifica ed è reduce dalla sconfitta per 1-3 in casa contro il Brighton.

Garnacho in campo dal primo minuto sembrerebbe allontanare le voci di mercato e quindi anche l’eventuale trasferimento del ventenne argentino a Napoli.

Manna: «Garnacho e Adeyemi non sono gli unici che ci interessano. Rispetteremo i nostri parametri salariali»

A Dazn, prima di Napoli-Juventus, è intervenuto Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli.

A che punto è il mercato?

«Garnacho e Adeyemi ci interessano, ma non sono gli unici. Cercheremo di valutare le diverse opportunità. Non pagheremo prezzi fuori mercato, vogliamo fare il possibile per sostituire Kvara, rispetteremo i nostri parametri».

Adeyemi è quindi meglio sotto questo punto di vista?

«Dobbiamo rispettare i parametri anche salariali. Vedremo che succede anche nei prossimi giorni. Non vogliamo dare aspettative elevate ai tifosi, ma sicuramente miglioreremo».

Ci sono giocatori che possono contendere il posto a questi undici titolari?

«Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi. Abbiamo sempre detto che questo è un percorso e se vogliamo arrivare ad ambire in Italia e poi in Europa, la squadra va migliorata. Non so se lo faremo ora o a luglio, ma la miglioreremo».

Adeyemi ha avuto un contatto diretto con Conte al telefono

Il mercato del Napoli si è complicato, scrive il Corriere dello Sport, dopo la partenza di Kvara e il club lavora negli ultimi giorni di gennaio per chiudere un sostituto all’altezza, come vuole Conte.

L’affare Garnacho è sempre più complesso, sia per la distanza economica che resta sia perché il Chelsea comincia a fare molto seriamente per l’argentino, ventenne che Amorim ha schierato dal primo minuto in Europa League contro i Rangers. Il ds Manna ha tenuto vivi i contatti anche ieri, ma l’offerta non cambia. Lasciando campo sicuramente più libero per Adeyemi, 23 anni, vecchio obiettivo che anche il Napoli aveva provato ad avvicinare qualche settimana fa, riscontrando chiusura.

