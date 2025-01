Djokovic: «Mio padre cerca di convincermi a ritirarmi. Spesso mi chiede cos’altro voglio conquistare»

A Gq: «Da tempo si scrive del mio necrologio tennistico. Il primo che ha iniziato a farlo è mio padre. È consapevole dello stress e della tensione che subisco»

«Avverto che la gente già da qualche tempo scrive su di me il necrologio tennistico. Il primo che ha iniziato a farlo è mio padre, anche se non so fino a che punto lui sarà contento che io ne parli». A parlare a Novak Djokovic che a Gq ha raccontato come papà Djokovic sia il primo a dire al figlio di attaccare la racchetta al chiodo.

Djokovic: «Da tempo si scrive del mio necrologio tennistico»

Durante l’intervista a Gq, sostenuta dopo il ritiro dagli Australian Open, Djokovic ha raccontato che suo padre cerca di convincerlo a porre fine alla sua carriera tennistica.

«Già da un po’ di tempo cerca di convincermi a ritirarmi, ma non insiste. Capisce e rispetta la mia decisione, ma spesso mi chiede che cos’altro voglio conquistare. È consapevole dello stress e della tensione che influiscono sulla mia mente e sul mio corpo».

Nel frattempo, l’infortunio muscolare costringe Djokovic a dare forfait per la sfida del primo turno di Coppa Davis tra Serbia e Danimarca nel fine settimana a Copenaghen. Lo ha ufficializzato la Federazione serba. «Siamo indeboliti dal fatto di non giocare con Novak, ma puntiamo comunque alla vittoria. I danesi hanno un grande giocatore come Holger Rune, ma anche i nostri sono fortissimi e credo nella mia squadra», ha dichiarato il capitano della Serbia Viktor Troicki.

«Non rilascerò interviste alla tv degli Australian Open finché non si scuseranno con i miei tifosi»

È in corso il primo Slam di Tennis del 2025. A Melbourne Djokovic è sembrato in buona forma, così come Sinner e Alcaraz. Il serbo in particolare è anche protagonista di una diatriba con l’anchorman dell’emittente principale degli Open, come riportato dal The Telegraph. L’ex n.1 infatti ha deciso di interrompere le interviste sul campo con l’emittente ufficiale dell’Australian Open, Channel Nine, dopo un episodio controverso che ha coinvolto il conduttore Tony Jones. Il giocatore serbo, visibilmente contrariato, ha spiegato che non tornerà sui suoi passi finché non riceverà scuse formali.

La vicenda è nata venerdì scorso, quando Jones ha fatto un’uscita giudicata offensiva durante una trasmissione. Mentre i tifosi serbi festeggiavano la vittoria di Djokovic su Tomas Machac nel giardino fuori dalla Rod Laver Arena, Jones ha ironizzato in diretta televisiva:

«Torniamo al Melbourne Park, dove potete vedere i fan di Novak Djokovic cantare a gran voce. I loro cori sono straordinari. ‘Novak è sopravvalutato! Novak è un ex campione! Novak, cacciatelo via!’ Ragazzi, sono contento che non possano sentirmi».

Queste parole non sono passate inosservate al tennista. Djokovic ha dichiarato:

«Qualche giorno fa, un famoso giornalista sportivo di Channel Nine ha deriso i miei tifosi e fatto commenti offensivi nei miei confronti. Né lui né l’emittente hanno rilasciato scuse pubbliche, quindi ho scelto di non concedere interviste a loro».

ilnapolista © riproduzione riservata