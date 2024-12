Lo Spiegel. Gli scacchi classici lo annoiano, ha creato la lega freestyle (il posizionamento dei pezzi viene sorteggiato) e lavora a un circuito alternativo

Scacchi, il fuoriclasse Carlsen espulso dal Mondiale per un paio di jeans (ma è una guerra di potere e di soldi)

All’estero gli scacchi sono una questione seria. Sono spesso l’apertura delle sezioni sportive, soprattutto in Germania. Dove lo Spiegel dedica ampio spazio a quello che viene definito jeans-gate. Ossia l’espulsione del campionissimo Magnus Carlsen dal Mondiale di scacchi veloci in corso a New York. Lui era il detentore del titolo. Racconta lo Spiegel che

aveva appena pareggiato contro lo sfavorito Daniel Dardha quando l’arbitro Chris Bird gli si è avvicinato.

Carlsen ora viene multato di 200 dollari per aver indossato jeans.

Scrive il settimanale tedesco:

Un pezzo di stoffa è la causa dello shock nel mondo degli scacchi. E questo probabilmente si farà sentire anche oltre questo Mondiale. Perché la questione dei jeans è più una questione di potere tra Carlsen e la Federazione mondiale degli scacchi Fide.

Per la federazione e la commissione atleti il codice di abbigliamento dovrebbe trasudare prestigio ed eleganza. “Si tratta di creare un’immagine positiva e stimolante per lo sport degli scacchi e di mostrare un livello di professionalità che sia conforme all’alto livello della competizione”. I jeans non lo fanno, i pantaloni sì.

Carlsen poteva andare in albergo a cambiarsi ma non ha voluto.

Per lo Spiegel aveva deciso da tempo di voler lasciare questa Coppa del Mondo. «Per me è diventata una questione di principio».

Sullo sfondo c’è la verità, la guerra di potere e di business.

Anche gli scacchi stanno cambiando, tradizione versus innovazione

Magnus Carlsen, l’uomo simbolo degli scacchi, ha rinunciato volontariamente al suo titolo di scacchi classici nel 2023 perché era diventato troppo noioso per lui. La Fide ha perso la sua superstar. Poi Carlsen, insieme al multimilionario tedesco Jan Henric Buettner, ha creato anche il Freestyle Chess Players Club, che ha lo scopo di unire i migliori giocatori del mondo per una nuova serie di tornei nei cosiddetti scacchi freestyle – senza l’influenza della federazione.

Carlsen vede nel Freestyle il futuro degli scacchi. In questo formato, all’inizio del gioco i pezzi non sono sistemati nella formazione classica sull’ultima fila, le loro posizioni vengono sorteggiate in anticipo. Sono possibili 960 diverse posizioni di base, rendendo inutile la conoscenza delle aperture classiche degli scacchi. Ciò dovrebbe portare a partite più emozionanti che finiscono più raramente con un pareggio. L’anno prossimo sono previsti cinque tornei del nuovo Grand Slam Tour: in Germania, a Parigi, New York, Delhi e Città del Capo. Milioni di persone affluiscono nelle serie di tornei. L’imprenditore Jan-Henric Buettner corteggia i grandi maestri come le migliori star. E – questo fa arrabbiare la Fide – Freestyle Chess vuole incoronare un campione del mondo in questo formato. Il titolo sopra il regolamento ufficiale dice già: “Campionato Mondiale di Scacchi Freestyle”.

Carlsen ha detto su “Take Take Take” (app seguitissima del mondo degli scacchi, una sorta di Sky Sport 24 degli scacchi) che la Federazione mondiale aveva recentemente minacciato i giocatori. Se avessero giocato tornei freestyle, non avrebbero più potuto partecipare al ciclo del campionato classico. Anche Hikaru Nakamura, giocatore di livello mondiale e noto per i suoi streaming di scacchi davanti a un pubblico di milioni di persone, ha recentemente parlato di queste minacce da parte di Fide.

Anche se – aggiunge lo Spiegel – poco prima di Natale, Freestyle Chess ha diffuso un messaggio un po’ criptico. “Gli Scacchi Freestyle e la Fide concordano sulla coesistenza pacifica”. Ma il presidente della Fide Dworkowitsch si è lamentato che l’annuncio non era stato pienamente condiviso con lui. Il Ceo di Fide Emil Sutovsky ha accusato Carlsen e Nakamura di dire bugie. La Fide non ha minacciato nessun giocatore.

