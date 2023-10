Scacchi, le giocatrici francesi: «Noi guardate come pezzi di carne, vittime di violenze e molestie»

L’Equipe dedica loro la copertina. Una loro lettera ha aperto il caso ma sono state pochissime reazioni tra i giocatori di sesso maschile

Dopo la denuncia di quattordici giocatrici francesi di scacchi sulle violenze sessiste e sessuali, L’Equipe riporta le parole di alcune di loro in merito e quelle del vicepresidente della Federazione scacchista francese:

“Il mondo degli scacchi continua a balbettare. Il 3 agosto, un collettivo di 14 giocatrici francesi,”We, chess players”, ha denunciato in una lettera aperta pubblicata su Twitter le violenze sessiste e sessuali subite nella loro disciplina. Questo discorso ha avuto un forte impatto mediatico in Francia ma anche a livello internazionale nella comunità scacchistica.

«Nonostante tutto quello che è successo nella società, tutti i movimenti per dar parola alle vittime della violenza sessuale e di genere, il gioco degli scacchi è rimasto impermeabile a tutto questo. Come se non esistesse», spiega la giocatrice e allenatrice Yosha Iglesias che ha scritto la lettera con la sua amica Mathilde Choisy. Pochi mesi prima, la statunitense Jennifer Shahade ha rotto il silenzio raccontando di essere stata aggredita due volte, nove e dieci anni prima, dal Gran Maestro Alejandro Ramirez, pilastro del club di St. Louis, il più potente degli Stati Uniti, e commentatore delle competizioni più prestigiose. Il giocatore americano è stato infine costretto a lasciare il suo club ed è stato sospeso dalla sua federazione.

«A giugno un allenatore della squadra giovanile francese ha fatto sesso con due delle sue studentesse minorenni. Abbiamo parlato di una relazione consensuale, ma siamo in un rapporto di autorità tra un allenatore e una ragazza di 15, 16 o 17 anni. Un sacco di gente lo sapeva. La ragazza in questione, che avrebbe dovuto tenere uno stage con questo allenatore, ha confidato la sua paura ai suoi amici, il che ha portato all’attivazione della procedura Signal-sports istituita dal Ministero dello Sport. Ora è temporaneamente sospeso. Si è difeso parlando di relazione consensuale» spiega Mathilde Choisy. «Il fatto è che il rapporto di 1 a 10 tra donne e uomini nelle competizioni di scacchi crea le condizioni per il sessismo», afferma Yosha Iglesias.

“Le parole di un’altra vittima diciannovenne, la giocatrice Margaux Moracchini: «Spesso durante le competizioni, ho avuto la sensazione di essere osservata come se fossi un pezzo di carne». Ha subito molestie per due anni. Minacce, commenti inappropriati, insulti, oscenità verbali diffuse… Aveva allora 15 anni. «All’inizio non osavo parlarne. Non potevo più negarlo ogni volta. L’ho detto ai miei genitori. E abbiamo avviato procedimenti legali».

Anche Choisy, oggi 35enne, è stata molestata da un giocatore: «Il caso è durato dieci anni e si è concluso in tribunale. È in prigione oggi. Avevo 20 anni, avevo appena vinto il campionato francese juniores».

«Oggi non è più come vent’anni fa. Oggi non lascio più passare nulla. All’Alpe d’Huez questa estate al campionato francese, un giocatore è stato immediatamente escluso dopo commenti sessisti» dice il vicepresidente della Federazione scacchistica francese, Jean-Baptiste Mullon, che riconosce il comportamento misogino nel suo sport.

Le parole di Sophie Lasne: «La soluzione al sessismo negli scacchi non è isolare le donne ma educare gli uomini», dice .

Resta il fatto che la lettera aperta ha suscitato pochissime reazioni tra i giocatori di sesso maschile.

