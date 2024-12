Napoli, i tre scudetti celebrati con le maglie originali: la mostra a Nola

Al Cam si sono riuniti collezionisti di tutta Italia per raccontare i tre scudetti vinti dal Napoli attraverso le maglie indossate dai giocatori in quelle stagioni.

La festa scudetto del Napoli continua; dopo il film “Sarò con te” lanciato in primavera al cinema e disponibile ora sulla piattaforma Netflix, è stata lanciata una nuova iniziativa.

I festeggiamenti dei tre scudetti del Napoli attraverso le maglie

Presso il Cam (Cammarota Antonio Museum) di Nola (NA), si sono riuniti i collezionisti provenienti da tutta Italia per raccontare i tre scudetti vinti dal Napoli attraverso le maglie indossate dai giocatori in quelle stagioni.

Da Maradona a Giordano, fino ad arrivare a Osimhen e Kvaratskhelia, la suggestiva mostra che riporta ai tre viaggi degli azzurri.

