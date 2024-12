Motta: «Oggi era da vincere. L’idea è di continuare ad attaccare e cercare il terzo gol e non mettersi dietro» 

A Sky: «Dobbiamo chiuderla, sicuramente è possibile gestire meglio la partita. Dobbiamo migliorare la precisione»

Al termine di Juventus-Fiorentina 2-2, ai microfoni di Sky Sport si presenta Thiago Motta, allenatore bianconero.

Motta: «Dobbiamo migliorare la precisione»

Un altro pareggio:

«Di questo sono molto contento. L’idea è di continuare ad attaccare e cercare il terzo gol e non mettersi dietro. Le squadre che affrontiamo hanno sempre i giocatori di qualità. Oggi era da vincere, non l’abbiamo fatto e abbiamo lasciato loro la possibilità di rimanere vivi fino a fine partita».

Come si spiega queste ingenuità?

«Io mi concentro su… abbiamo avuto qualche giorno in più di riposto, si vedeva l’energia in campo dei ragazzi. Non guardo l’ingenuità. Oggi dobbiamo chiuderla, sicuramente possibile gestire meglio la partita. Dietro abbiamo concesso contro una squadra che ha qualità. Abbiamo meritato di più ma alla fine conta il risultato. Non siamo stati capaci di segnare il terzo gol».

«Vado partita per partita. Oggi per me abbiamo avuto tanti momenti buoni, più della Fiorentina. Dobbiamo concentrarci su come chiudere la partita».

Manca precisione o determinazione nell’ultimo passaggio? Forse vi manca la percezione del pericolo?

«In altre partite siamo andati in vantaggio, come contro il City. In quel caso poi ci siamo compattati. Dovevamo cercare il terzo gol. In campionato se ti metti dietro, poi ti buttano palle dentro e diventa complicato. Noi vogliamo ragazzi come Thuram. Gente che ha voglia di andare in avanti, di concludere l’azione e cercare il gol. Questi ragazzi possono trascinare gli altri».

Perché è mancato il terzo gol?

«Dobbiamo migliorare la precisione. Abbiamo avuto delle possibilità ma non le abbiamo sfruttate».

