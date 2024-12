Le ultime da Sky per Lazio-Napoli: Conte rilancia Folorunsho e Raspadori, Baroni con l’attacco leggero

4-2-3-1 per Conte con Neres-Ngonge-Raspadori ad agire alle spalle di Simeone. Baroni risponde con Noslin e tiene dentro Zaccagni, con un centrocampo in emergenza

La redazione di Sky Sport riporta le ultime di formazione su Lazio e Napoli. La sfida tra le due compagini avrà luogo domani sera allo Stadio Olimpico e sarà valida per gli Ottavi di finale della competizione (vincendo, il Napoli si piazzerebbe ai Quarti trovando molto probabilmente l’Inter ndr). Peculiarità non da poco, il Napoli riaffronterà poi la Lazio praticamente dopo tre giorni in campionato, stavolta al Maradona. Gli azzurri vengono da un buon successo a Torino, la Lazio da una rovinosa (sorprendente) caduta in trasferta contro il Parma di Pecchia.

Lazio vs Napoli: le probabili scelte di Conte e Baroni

Per entrambi i tecnici il turnover sarà importante, comunque massiccio. Secondo Sky, Conte cambierà praticamente undici undicesimi rispetto alla vittoria dell’Olimpico Grande Torino. Esordio dal primo minuto per Folorunsho, che sembrava destinato a vestire un’altra maglia ad agosto. Zerbin titolare al posto di Di Lorenzo (con infortunio di Mazzocchi è una scelta forzata ndr) e Ngonge-Neres-Raspadori dovrebbero agire dietro Simeone. Diversa la questione per quanto riguarda Baroni: l’ex calciatore del Napoli si ritrova in emergenza a centrocampo, specialmente a causa dell’assenza di Vecino (in campionato sarà assente anche Rovella – domani titolare – per infortunio). Ci sarà comunque Zaccagni dietro Noslin (non recupera nemmeno Dia ndr), con Castellanos in panchina. Di seguito le probabili scelte complessive di Conte e Baroni:

LAZIO (4-2-3-1, probabile formazione): Mandas; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin. All.: Baroni

NAPOLI (4-2-3-1, la probabile formazione): Caprile; Zerbin, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour; Ngonge, Raspadori, Neres; Simeone. All.: Conte

Baroni: «Non mi sorprende che Conte sia primo, sarà dura per tutti gli altri»

Quest’oggi il tecnico della Lazio ha parlato in conferenza stampa dalle 14. Di seguito un estratto:

«La Coppa è una competizione a cui teniamo, vogliamo far bene. Ieri abbiamo lavorato con attenzione e voglia, chiaramente abbiamo delle defezioni e proveremo a recuperare qualche giocatore oggi. Poi si gioca con la prima in classifica, meritatamente in testa: vogliamo far bene.»

«Io conosco Conte oltre i risultati, sono stato due anni vicino a lui e l’ho visto lavorare. So che è un grande allenatore e sarà dura per tutti gli altri. Non sono stupito, nella classifica del Napoli c’è tanto lavoro. Sappiamo di avere di fronte un avversario di altissimo livello, è una squadra solida e complicata da affrontare per tutti. È un test importante per noi, vogliamo misurarci con questo tasso di difficoltà e verrà fuori una partita vera e accesa.»

ilnapolista © riproduzione riservata