La Red Bull allontana Perez, il messicano potrebbe tornare a gareggiare nel 2026 con la Cadillac (As)

Dopo una stagione deludente, la scuderia ha deciso di rompere il rinnovo di contratto firmato a giugno. «Sono orgoglioso di aver guidato al fianco di Verstappen», ha dichiarato.

Nonostante a giugno avesse rinnovato il contratto, la Red Bull ha deciso che non punterà più su Sergio Perez dopo una stagione deludente; quest’anno è arrivato ottavo nel Mondiale di Formula 1.

Perez lascia la Red Bull, potrebbe tornare in F1 nel 2026 con la Cadillac

Secondo quanto riportato da As:

La mancanza di risultati e la batosta nel campionato costruttori dietro McLaren e Ferrari, hanno messo in atto le clausole rescissorie. Tuttavia, l’addio di Perez è doloroso perché potrebbe aver detto addio alla F1. Il team di Milton Keynes non ha ancora confermato chi sarà il prossimo compagno di squadra di Verstappen, anche se tutte le strade portano al neozelandese Liam Lawson.

Le dichiarazioni di Perez:

«Sono grato per questi quattro anni, guidare la Red Bull è stato indimenticabile, abbiamo battuto tanti record. E’ stato un onore guidare al fianco di Max Verstappen. Grazie ai tifosi, in particolare ai messicani, ci rivedremo presto».

As continua:

Non ha parlato di ritirarsi dalla F1, anche se in pratica non avrà una scuderia nel 2025. Nel 2026 ci saranno altre due auto e la Cadillac avrà bisogno di due piloti.

Tra Verstappen e la Red Bull è stata una “storia d’amore era comunque bellissima“. “Poi è arrivata la crisi dell’inverno 2023-2024 con la rivelazione di un’indagine interna sul team principal della Red Bull Christian Horner, accusato dalla sua assistente personale di comportamento inappropriato“. Le ripercussioni del caso si fanno sentire ancora oggi e rischiano di minare il rapporto idilliaco tra Red Bull è il quattro volte campione del mondo. Ne parla anche l’Equipe che lancia l’idea di un Verstappen alla Aston Martin insieme a Newey dal 2026.

“Le tensioni tra il clan di Verstappen, guidato dal padre Jos e dal suo mentore, Marko, e il clan di Horner, hanno rimesso sul mercato il campione“. Nel contratto ha diverse scappatoie per poter andare via. “Dal primo Gran Premio della stagione 2024, Toto Wolff e la Mercedes, astutamente, hanno provato palesemente ad attirare il talento olandese. Verstappen non ha battuto ciglio. Non ha detto sì ma non ha detto no“.

