Kvara è coraggioso e responsabile non solo in campo (Corsport)

La presa di posizione netta di Kvaratskhelia, che ieri è intervenuto a gamba tesa sui social per la decisione del premier georgiano di interrompere i negoziati di adesione all’Unione europea, ha mostrato ancora una volta che uomo c’è dietro l’atleta. La sera prima di scendere in campo per affrontare il Torino e difendere a denti stretti il primo posto con il Napoli, Kvicha ha voluto essere vicino al suo popolo.

Il Corriere dello Sport lo definisca “un atto di coraggio e responsabilità civile” da parte di Kvara che “è un giovane calciatore di 23 anni, famoso e destinato a cosa molto più grandi di quelle già realizzate, ma anche un padre, un marito e un uomo che esprime le proprie idee senza pura, inseguendo un futuro che ritiene migliore per la sua famiglia, per se stesso, la sua gente”.

Il post Instagram di Kavra sugli scontri avvenuti in Georgia dopo che il primo ministro Irakli Kobakhidze ha annunciato che la Georgia sospenderà i negoziati per aderire all’Ue prima della fine del 2028 dopo che il Parlamento europeo ha condannato la regolarità delle elezioni legislative dello scorso 26 ottobre.

“Sto seguendo i fatti che stanno accadendo nel nostro paese e vorrei esprimere la mia opinione e la mia posizione di cittadino. Il desiderio e la volontà del popolo georgiano è camminare e camminare sulle strade europee, questa è la nostra scelta storica, l’unica scelta giusta ed è inaccettabile allontanarsi da questa strada. Questo paese è del popolo e nessuno è al di sopra della volontà del popolo. Il mio paese è ferito, la mia gente è ferita, io sono sono ferito nel guardare i video che diventano virali, stop alla violenza e alle aggressioni! La Georgia merita l’Europa oggi più che mai!“

