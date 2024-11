Conte: «Kvara oggi ha giocato il miglior primo tempo da quando sono al Napoli»

A Sky: «La squadra mi ha soddisfatto e potevamo essere anche più cinici e cattivi. Dobbiamo gestire meglio l’ultimo quarto d’ora, ci siamo creati patemi d’animo evitabili».

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine della sfida contro la Roma

Le parole di Conte

Una prestazione di crescita e dimostrazione di forza?

«Prima della partita avevo detto ai ragazzi di non guardare la classifica ma solo a noi stessi, di cercare di migliorare in quello che stiamo facendo. Noi dobbiamo fare degli step per alzare il livello, per 70-75 minuti la squadra mi ha soddisfatto e potevamo essere anche più cinici e cattivi. La Roma è una signora squadra, ha giocatori fisici ed abbiamo concesso una traversa su calcio da fermo: dovevamo essere più attenti ma sono soddisfatto, per noi ogni partita è uno stimolo e ci siamo ritrovati quarti prima di giocare, la Roma aveva grandi motivazioni e ho visto una bella prova. Poi dobbiamo gestire meglio l’ultimo quarto d’ora, ci siamo creati patemi d’animo evitabili».

Kvaratskhelia può migliorare?

«Secondo me ha fatto un ottimo primo tempo, è stato uno dei migliori da quando sono a Napoli ed ero molto soddisfatto. Era un po’ affaticato all’adduttore al rientro dalla Nazionale, secondo me quello che doveva fare l’ha fatto nel primo tempo, poi nella ripresa ci sono state altre situazioni. Io guardo al bene della squadra e del calciatore, non volevo rischiarlo ulteriormente a livello muscolare. In panchina poi c’è Neres che sta mordendo il freno, si allena bene e dobbiamo essere soddisfatti di far parte di questo percorso. Sono contento del primo tempo di Khvicha, poteva segnare ma continuo a pensare che possiamo continuare a lavorare di gruppo e continuare a crescere».

Ghoulam?

«Hai giocato tanti anni a Napoli, sai che piazza passionale è, è molto esigente e noi cercheremo tutti insieme di far bene e regalare soddisfazioni».

