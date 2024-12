Genoa, ufficiale il cambio di proprietà: Dani Sucu (presidente della Confindustria rumena) ha acquistato il 77% del capitale

Col Napoli l’esordio del nuovo proprietario, già maggior azionista (al 90%) del Rapid Bucarest in Romania

Nella prossima gara di campionato il Genoa di Patrick Vieira sfiderà il Napoli (sabato, ore 18 a Marassi ndr). Intanto però c’era un’altra partita da giocare per il club rossoblù in consiglio d’amministrazione quest’oggi, nella quale sarebbe stato deciso il nuovo presidente. Detto, fatto: si tratta di Dani Sucu, che attualmente possiede il 90% del Rapid Bucarest ed è il capo – comunica il Genoa – dell’equivalente della nostra Confindustria proprio in Romania.

Genoa, ufficiale il cambio di proprietà. Dani Sucu “esordirà” col Napoli

Di seguito il comunicato emesso dal club rossoblù:

“Il Genoa Cricket and Football Club comunica che, a seguito della delibera di un aumento di capitale pari a 45.356.262 euro, di cui 5.356.262 euro a titolo gratuito e altri 40.000.000 euro a pagamento dello scorso 14 dicembre, in data odierna il Consiglio di Amministrazione si è riunito e ha approvato l’offerta presentata dall’imprenditore rumeno Dan Șucu. L’imprenditore rumeno, tramite un proprio veicolo d’investimento, ha sottoscritto per intero l’aumento di capitale, ottenendo in cambio una partecipazione del capitale sociale nell’intorno del 77% del Genoa CFC, lasciando in minoranza i precedenti soci. Șucu è una figura di spicco nel panorama economico internazionale e presidente della Confederația Patronală Concordia, l’equivalente di Confindustria in Romania. La proposta, strutturata e altamente strategica, consentirà di sottoscrivere integralmente l’aumento di capitale, fornendo al club le risorse necessarie per rafforzare le proprie ambizioni sportive”.

Sucu si è affermato come il fondatore di Mobexpert, il principale marchio di arredamento in Romania, che impiega più di 2.200 persone. Oltre al settore del design e dell’arredamento, ha ampliato i suoi interessi imprenditoriali, diventando una figura di spicco nel mercato immobiliare e, dal 2022, nel panorama mediatico grazie al suo coinvolgimento nel quotidiano economico Ziarul Financiar. Nel Rapid Bucarest succitato ha concentrato i suoi sforzi sull’ammodernamento delle infrastrutture e sulla crescita del vivaio giovanile.

