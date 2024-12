Federica Pellegrini: «Ceccon? Non è il primo collega maschio che tenta di sminuirmi»

A La Stampa: «Il patriarcato esiste e scalcia, con radici ben salde, oggi si chiama maschismo, sopraffazione. Va cambiato il linguaggio»

Federica Pellegrini intervistata da La Stampa, a firma Giulia Zonca, sul patriarcato. Federica Pellegrini ha contribuito a fondare la Fondazione Giulia Cecchettin (Giulia la ragazza uccisa dal suo ex fidanzato

Il giorno in cui avete presentato la Fondazione in Parlamento, il ministro dell’istruzione Valditara ha detto che il patriarcato è ideologia.

«No. Il patriarcato esiste e scalcia, con radici ben salde e un retaggio tanto profondo da reggere pure all’educazione delle nuove generazioni che non ne sono più totalmente infuse. Oggi si chiama machismo, sopraffazione, usate i sinonimi che credete, ma sta qui e sarà sempre difficile smontarlo se non cambiamo il linguaggio con cui ogni volta, in modo sempre più subdolo, si sottintende che l’uomo è superiore alla donna. Mi riferisco a certi discorsi da agnellini sotto cui nascondere concetti feroci e violenti».

Quando ha incrociato il patriarcato nella sua vita?

«Nella mia carriera spesso, molti colleghi maschi hanno cercato di sminuirmi e ancora ci provano».

Sempre nel giorno della presentazione della Fondazione, Valditara ha detto anche che i femminicidi aumentano per colpa dell’immigrazione incontrollata.

«Non è così anche se c’è una parte banale di verità nell’affermazione, ma riguarda la violenza in assoluto e anche lì è assurdo generalizzare. Sulla questione specifica, basta vedere: i delitti più crudeli non dipendono dagli stranieri. Troppo facile pensare che il mostro sia fuori, Giulia è stata ammazzata da uno che tutti consideravano un bravo ragazzo».

Lei ha mai avuto relazioni tossiche?

«Non violente, qualche parola di troppo nelle prime esperienze sentimentali magari. Io ho avuto altri problemi, tira e molla, tradimenti, mi sono incasinata la vita, sono diventata una macchina da gossip: l’ho usato, mi ha travolto, ora sto alla larga. Appena c’è traccia di gossip taccio».

Veramente esce da una diatriba a «Ballando con le stelle» dove è stato cacciato il ballerino che faceva coppia con lei perché era troppo concentrato su un flirt con un’altra concorrente, Sonia Bruganelli, l’ex moglie di Bonolis.

«Appunto, il gossip riguarda lei. Io sono stata zitta, lo so che quella roba lì ti mangia. Me ne tiro fuori».

Nella biografia «Oro» viene definita mangiauomini, ora passerà a mangiaballerini?

«Stavolta me lo sono detta da sola, facciamo prima. Mi sentivo a disagio, l’ho detto, si è discusso in modo responsabile, si è trovata una quadra e non ha retto. Sul resto non ho avuto impatto».

Ceccon, oro nei 100 dorso alle Olimpiadi, nuota nella sua stessa piscina e non la considera un punto di riferimento.

«Sono stupita e un po’ mi fa sorridere. Come ho già detto, non è il primo collega maschio che tenta di sminuirmi».

In passato però Ceccon ha parlato benissimo di lei, magari cercava solo considerazione dopo i successi.

«Gli ho scritto dopo il record del mondo, c’è un video a Parigi in cui ci abbracciamo. Nella mia ultima stagione abbiamo nuotato le staffette insieme. Che dire? Davanti al nome Federica Pellegrini a qualcuno viene voglia di tirare batoste».

