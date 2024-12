L’obiettivo è Dorgu (40 milioni) che rimarrà a Lecce fino a giugno. Conte vuole un difensore centrale

Conte voleva Danilo ma senza buonuscita non si muove dalla Juve. Bocciato Rafa Marin (Corsera)

Il Corriere della Sera fa il punto sul mercato di gennaio delle pretendenti allo scudetto. E del Napoli scrive che l’obiettivo è Dorgu (ma da tenere parcheggiato a Lecce fino giugno) e poi un difensore vista la bocciatura di Rafa Marin. Conte avrebbe voluto Danilo che però pare non si muova da Torino.

Scrive il Corriere della Sera:

Antonio Conte, senza impegni europei, ha una macchina quasi perfetta: ha bocciato Rafa Marin e ha chiesto a Juan Jesus di trovare sistemazione altrove. L’affare impostato è legato a Patrick Dorgu, l’esterno danese tuttofare del Lecce. Il ventenne premiato a Copenaghen come «Talento dell’anno» nel 2024 costa 40 milioni: l’idea è acquistarlo a gennaio per lasciarlo in prestito in Salento sino a fine anno. Per l’immediato a Conte e Manna non sarebbe dispiaciuto Danilo, ai margini nella Juve di Thiago Motta. Il capitano dei bianconeri e del Brasile, colonna della Juventus di Max Allegri, nonostante sia in scadenza di contratto non è orientato a lasciare Torino a gennaio, a meno che la società non gli riconosca una corposa buonuscita.

Giuntoli: «La Juve? Paradossalmente siamo anche contenti. Danilo al Napoli, non ne abbiamo parlato»

Giuntoli, ds della Juventus, a Sky Sport, al galà dell’assocalciatori.

L’anno scorso hai raccolto grandi frutti per lo scudetto col Napoli. Quando vedremo i frutti della tua nuova Juve dopo aver seminato quest’estate? Già l’anno prossimo?

«Intanto per noi è un anno particolare per non usare altri termini. Abbiamo veramente tantissime assenze, ci stiamo comunque aggrappando alle qualità di un gruppo con ragazzi molto seri, molto bravi, con un allenatore che sta facendo molto bene, stiamo lottando per rimanere agganciati alle parti alte nonostante tutto».

Ti preoccupa la distanza dal primo posto?

«L’obiettivo dichiarato è stare nelle prime quattro, abbiamo cominciato un nuovo corso, con calciatori nuovi, allenatore nuovo. Abbiamo cambiato tanto, un modo nuovo di pensare calcio, differente. Paradossalmente siamo anche contenti di come sta andando, tutte queste assenze ci hanno penalizzato in maniera importante».

Infortuni che ci proiettano al mercato di gennaio. Arriverà un difensore, due? Antonio Silva?

«È un calciatore interessante come ce ne sono altri, a gennaio nessuno vuole mostrare le carte fino alla fine, e poi bisogna sferrare il colpo al momento giusto».

Il Napoli ti ha chiesto Danilo.

«In questo momento ce lo teniamo stretto, è il nostro capitano, non abbiamo parlato di niente, né con lui né col Napoli. Il nostro obiettivo è non cedere nessuno e prendere un difensore».

Un giocatore che sicuramente nella seconda parte darà di più con la Juve?

«Sarebbe ingiusto fare un nome rispetto ad altri, la Juve continuerà a esprimersi da squadra come sta facendo».

Attaccante alternativo non vi serve?

«Stiamo aspettando l’evoluzione di Milik, fiduciosi che possa fare molto bene, lo reputiamo adatto al gioco del mister e lo stiamo aspettando. Se poi dovesse esserci un altro intoppo, vediamo».

