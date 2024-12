Conte su Lukaku: «Non è un 9 qualunque, deve saper gestire le aspettative che pendono su di lui»

In conferenza: «Ognuno di noi porta con sé delle attese dovute al curriculum, dobbiamo mantenerle sia nel presente che nel futuro»

Antonio Conte, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa da Castel Volturno in preparazione della sfida contro il Venezia che avrà luogo domani alle ore 15 allo Stadio Diego Armando Maradona. Tra i tanti argomenti proposti dai giornalisti in sala stampa, il mister del Napoli si è soffermato sullo stato di forma di Romelu Lukaku, molto discusso perché – si dice a Napoli – non incide quanto dovrebbe (se ci si aspetta quanto faceva Osimhen, 26 anni domani, è anche normale ndr).

Conte: «Lukaku è al top, non c’è più nulla da aspettare»

Di seguito l’estratto preciso della conferenza (qui quella integrale):

«Romelu è uno dei 21 giocatori che abbiamo e ora è al top. Il fatto è che non è un 9 normale, è normale che non abbia le stesse pressioni di un Mister Rossi qualunque; ha spessore internazionale e il suo curriculum porta ad aspettative importanti sul suo conto che lui deve gestire, continuando a fare quello che sta facendo. Deve sapere – e lo sa benissimo, come lo so io – che ognuno di noi porta con sé delle aspettative e dobbiamo mantenerle. Se in passato hai fatto qualcosa di importante devi cercare di confermarti nel presente e nel futuro»

Politano oggi si è allenato, dovrebbe partire titolare contro il Venezia (Sky Sport)

Le parole di Massimo Ugolini, inviato Sky Sport:

«La speranza che Conte ci dia certezza sulla disponibilità di Politano. Oggi si è allenato, non dovrebbe esserci problemi sulla sua presenza. Resta il ballottaggio Neres-Kvara, da quello che abbiamo capito Neres è avanti. Kvara viene da un infortunio superato ma comunque da gestire nel recupero graduale. Potrebbe partire dalla panchina. Juan Jesus al posto di Buongiorno in coppia con Rrahmani. Fermo restando che domani è una partita importante per mantenere le prime posizioni in classifica».

