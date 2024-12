Conte, frecciata ad Allegri: «Alcuni dicono che il calcio sia semplice ma c’è un lavoro dietro, delle evoluzioni»

In conferenza: «Non possiamo pensare di cambiare ogni giorno, da fuori sembra semplice. Noi cerchiamo di trovare tante situazioni sfruttando le caratteristiche dei giocatori»

Oggi, in conferenza stampa, Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha lanciato una chiara frecciatina ad un suo collega. Si tratta di Massimiliano Allegri, lo stesso allenatore che sostituì Conte quando andò via dalla Juventus.

L’allenatore del Napoli ha risposto a chi gli chiedeva se era possibile prendere un difensore nel mercato di gennaio per cambiare modulo e accompagnare Lukaku con un altro attaccante di ruolo. La risposta di Conte è piuttosto eloquente. Prima dice “il calcio da fuori sembra semplice”, e in un secondo aggiunge “alcuni dicono pure sia semplice”. Lo diceva spesso Allegri alla Juve.

Conte: «Noi cerchiamo di trovare tante situazioni sfruttando le caratteristiche dei giocatori»

Dovessero arrivare un paio di difensori centrali, si potrebbe passare a un 3-5-2, così da rendere Lukaku meno solo:

«Lukaku non è mai solo, è sempre accompagnato da 4 o 5 uomini. Noi attacchiamo minimo 5/6 uomini. Basta rivedersi le partite. Non dipende da quanti attaccanti utilizzi. io sono contento perché stiamo migliorando tanto. Poi mi viene strano perché mi dicevano che il 3-5-2 era difensivo ora è diventato offensivo. Non dipende dagli uomini ma da quanti uomini porti in fase offensiva. Bene questa squadra fa calcio offensivo. Se metti due attaccanti e li lasci a marcire in area da soli, alla fine attacchi con pochi uomini. Al tempo stesso si deve avere equilibrio perché quando attacchi devi anche pensare alle preventive. Noi non possiamo pensare di cambiare così ogni giorno, perché c’è un lavoro dietro, delle evoluzioni. Il calcio da fuori sembra semplice, alcuni dicono pure che sia semplice. Noi cerchiamo di trovare tante situazioni sfruttando le caratteristiche dei giocatori. Lo sfruttamento di questa rosa penso sia lo sfruttamento ideale per come stiamo giocando».

