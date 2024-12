Cairo e i derby con la Juve: “Non sono pochi quelli rubati”

La vittoria in un derby con la Juve manca ormai da molti anni:

«Non è vero che li abbiamo persi tutti, anzi, però abbiamo avuto anche una buona dose di sfortuna. Ho visto in questi giorni anche un video su YouTube con tutti i derby rubati dalla Juve prima del Var e non sono pochi».

Sulla struttura: «Sulla sede, noi abbiamo una sede di buon livello. Per le strutture, io parlavo con il mio ex collaboratore che mi ha detto che il Torino non ha ami avuto strutture così buone come gli ultimi anni. Come il Filadelfia, quando sono arrivato era un cumulo di macerie».

Il rapporto con i tifosi?

«Credo che sia recuperabile, poi spesso il rapporto con i tifosi varia in base all’andamento dei risultati e all’andamento di una stagione. Ovviamente, a gennaio interverremo, perché abbiamo avuto la sfortuna di perdere un giocatore importante come Zapata. Ieri ci sono stati buoni segnali, dimostrando grande compattezza, ma sicuramente qualcosa faremo per farci trovare pronti. Ho visto comunque un gruppo voglioso di far bene e di voler andare nella direzione giusta».