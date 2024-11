Trentalange punta ancora alla presidenza Aia: «Bisogna approfondire protocolli Var e valutare»

«La comunicazione degli arbitri? È un errore non aprire canali di comunicazione, non si possono non comunicare delle verità. Non vedo futuro senza l’autonomia dell’Aia»

L’ex presidente dell’Aia, Alfredo Trentalange, coinvolto nel caso D’Onofrio, prima inibito dal tribunale federale, poi riaccolto all’Aia dopo aver vinto il ricorso in Appello, torna alla carica. Oggi ha presentato il suo programma per ritornare a ricoprire la carica di presidente dell’Aia, oggi occupata da Pacifici. Le sue parole riproposte da Sportmediaset.

«Oggi non abbiamo più il 2% all’interno del Consiglio federale, la modifica dello Statuto parla di un’autonomia gestionale e tecnica, ma non vedo prospettive e futuro senza l’autonomia. Questo è un progetto sostenibile che non vuole uscire dalla Figc, quello che interessa oggi è capire se ci sono possibilità per arrivare a questa autonomia».

Trentalange: «Non vedo futuro senza l’autonomia dell’Aia»

L’ex presidente Aia ha presentato il suo programma all’università eCampus a Roma, in vista delle elezioni che si terranno il prossimo 14 dicembre. Sottolinea il suo pensiero sulla possibilità degli arbitri di parlare dopo le partite:

«Al mio arrivo, nel 2021, ci fu un’apertura non indifferente su questo tema. Se il tempo sarà proporzionale riguadagneremo il tempo perduto con un’apertura maggiore perché è la vita che lo vuole, se non si aprono canali di comunicazione si fa un errore clamoroso, non si possono non comunicare delle verità. Var? Dibattito aperto. Resto dell’idea che bisogna approfondire protocolli e valutare».

«Capisco tutte le polemiche e le critiche, ma penso che sia uno strumento giovane ed aperto a migliorie», prosegue.

Alfredo Trentalange torna all’Aia dopo lo scandalo che lo ha travolto per il caso D’Onofrio e l’inibizione poi annullata dalla Corte Federale di Appello. Trentalange avrà un nuovo incarico: sarà il responsabile di una commissione che seguirà i progetti dell’Aia oltre alla parte legata all’osservatorio sulla violenza. La Gazzetta dello Sport scrive:

“Fra pochi giorni tornerà ufficialmente nell’Aia: ad annunciare il rientro di Alfredo Trentalange è il suo… successore, quindi l’attuale presidente degli arbitri Carlo Pacifici. «Ringrazio chi mi ha preceduto — dice Pacifici —, ovvero Alfredo Trentalange che continuerà a far parte dell’Aia con un ruolo diverso. Sarà il responsabile di una commissione che seguirà i progetti dell’associazione oltre che la parte legata all’osservatorio sulla violenza. È una risorsa interna della nostra associazione che non possiamo assolutamente perdere, ha fatto un passo importante qualche mese fa e dobbiamo riconoscenza a chi ci ha dato la possibilità di essere qui oggi»”.

