Rocchi replica a Conte: «Lo diciamo noi se è un errore, chiedo rispetto»

A margine di un incontro a Lissone organizzato dalla Lega Serie A, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi risponde indirettamente al tecnico del Napoli Antonio Conte, furibondo dopo la partita contro l’Inter per il rigore concesso ai nerazzurri per fallo di Anguissa su Dumfries:

«Prima di tutto dobbiamo fare noi meno errori, di sicuro. Dall’altra parte cerchiamo di essere più riflessivi. Serve rispetto».

«Chiedo di essere più riflessivi ed essere più tolleranti possibile perché se non porti rispetto il clima s’incendia. Non posso mica fare una conferenza ogni volta: se poi uno incappa in un errore chiaro, lo diciamo noi la sera che è un errore», ha detto ancora Rocchi, come riportano Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport.

Mariani è stato redarguito, per Rocchi sarebbe stato più giusto evitare quel rigore (Gazzetta)

La Gazzetta oggi scrive di Rocchi che ha redarguito Mariani per la sua decisione. La Gazzetta ieri ha scritto chiaro e tondo che non era rigore.

Da quel che si apprende, anche lo stesso Gianluca Rocchi, ovviamente, pensa che il tocco di Anguissa fosse leggero, sotto-standard appunto. Un cosiddetto rigorino, di quelli che sarebbe stato più giusto evitare che dare. Il Var non aveva modo di intervenire. Il Var sana gli errori ma non s’intromette nella valutazione (in questo caso di Mariani) di un tocco che c’era anche se evidentemente molto light.

Gianluca Rocchi è chiaro, non va diretto su Conte ma parla idealmente a tutta la platea degli allenatori perché – ecco il suo pen- siero – quello che viene detto a fine partita in sede di intervista da parte dei tecnici può essere pesante per un giovane arbitro. Di certo la giornata non è stata per-fetta, quel rigore fischiato contro il Napoli ha fatto sì che Mariani venisse redarguito.

