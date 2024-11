Real Madrid-Milan, le squadre in campo nel riscaldamento con una maglia per Valencia

La maglia recita “Siamo tutti Valencia” in segno di vicinanza e solidarietà per le vittime della città spagnola, colpita in questi giorni da un forte alluvione.

Non sarà certo una partita come le altre quella che andrà in scena questa sera al Santiago Bernabeu tra il Real Madrid e il Milan. I Blancos non hanno infatti disputato partite ufficiali negli ultimi 10 giorni, complice il rinvio della sfida contro il Valencia dello scorso weekend a causa della catastrofe che si è abbattuta su Valencia, con l’alluvione che ha messo in ginocchio la città.

Al Bernabeu questa sera verrà osservato un minuto di silenzio, come in tutti i campi, in ricordo delle vittime dell’alluvione. Proprio per questo le due squadre hanno deciso di scendere in campo per il riscaldamento con una maglia particolare che recita: “Siamo tutti Valencia” in segno di vicinanza e solidarietà per le vittime della città spagnola, colpita in questi giorni da un forte alluvione.

A todos los valencianos, estamos con vosotros ❤️ pic.twitter.com/AQJHU0KZaZ — AC Milan (@acmilan) November 5, 2024

Anche il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti aveva parlato della tragedia nella conferenza prima della gara:

«Una settimana tragica e siamo tristi. Siamo vicini a Valencia e a tutti i paesi coinvolti, spero tutto possa risolversi presto. Vorrei anche sottolineare quanto sia difficile parlare di calcio, così come giocare. Noi siamo parte del paese e siamo molto toccati da quanto successo. Per rispetto di tutti, cercherò di fare una conferenza stampa semplice, perché non ho alcuna voglia di parlare di calcio nonostante la partita di domani sia per me speciale».

Giusto non giocare l’ultimo fine settimana vista la tragedia di Valencia?

«Tutto il mondo del calcio è stato chiaro: nessuno voleva giocare e credo sia stata la decisione corretta. Detto questo, noi semplicemente rispettiamo ciò che ci viene detto di fare».

Come si prepara una sfida del genere?

«La testa è sul nostro lavoro. Ovviamente ci colpisce, ciò che è successo è incredibile e terribile. Abbiamo preparato la partita perché siamo professionisti. Tutti siamo stati chiari, nessuno avrebbe voluto giocare ma non decidiamo noi».

