Quella di Sinner è una delle migliori stagioni della storia del tennis. Il suo unico avversario è il Tas (Guardian)

“Alcaraz al suo meglio è forse il miglior giocatore del mondo, ma i migliori sono quelli che vincono quando le cose non vanno”

Il senso adesso è un preventivabile “che peccato”. Pensa se Sinner – questo Sinner così dominante – davvero dovesse essere squalificato dal Tas. Lo scriveva ieri il Telegraph, lo fa oggi il Guardian. E piano piano, finiti i coriandoli, il pensiero andrà lì, a quella benedetta sentenza doping incombente. Nel frattempo il Guardian ci ricorda con chi abbiamo a che fare.

“I numeri da soli sono sbalorditivi. Sinner ha concluso l’anno con un record di 73-6 (92%) di vittorie e sconfitte e otto titoli Atp, tra cui l’Australian Open e l’US Open. Nessun altro giocatore ha mai vinto due titoli del Grande Slam, le Atp Finals e la Coppa Davis in un anno. Non solo questa è la migliore stagione di gran lunga per un giocatore nato dopo Roger Federer, Rafael Nadal e Djokovic, questa è semplicemente una delle migliori stagioni nella storia del tennis”.

“La vista di Sinner che soffoca gli avversari nell’ultimo anno è stata ancora più impressionante. Non è solo un tennista migliore della maggior parte dei suoi rivali, è stato migliore di loro in quasi ogni reparto. Gli enormi miglioramenti di Sinner nel suo primo servizio sono stati determinanti per il suo successo, ma è anche da tempo uno dei migliori giocatori di risposta al mondo. Le sue abilità distruttive e pulite nel colpire la palla da entrambe le parti sono sempre state il punto focale del suo gioco, ma si è anche evoluto in uno dei migliori atleti al mondo”.

“Insieme ai suoi allenatori, Simone Vagnozzi e Darren Cahill, Sinner ha costruito un gioco così completo ed è stato in grado di replicare il suo alto livello con totale coerenza. Può trafiggere tutti gli avversari con le sue armi enormi, ma ora può anche ridurli in polvere, eliminando gli errori del suo gioco nei momenti chiave. Quest’anno, ha trovato il perfetto equilibrio tra queste risorse e ha gestito i momenti più importanti con suprema compostezza”.

E quindi, ecco: che peccato sarebbe se… “Se la domanda più grande nel tour Atp è se qualcuno possa fermare lo slancio di Sinner, la risposta è sorprendente. L’avversario più significativo di Sinner è la Wada e potenzialmente lo stesso Tas, che potrebbe decidere di impedirgli persino di entrare in uno stadio di tennis ufficiale l’anno prossimo”.

“In campo, il successo di Sinner pone il suo principale rivale competitivo, Carlos Alcaraz, in una posizione affascinante. Alcaraz ha anche vinto due titoli del Grande Slam quest’anno ed è stato sublime in alcune parti di questa stagione. Rimane un talento unico, il suo atletismo senza pari, la sua abilità e la sua vasta gamma di colpi vari lo distinguono da tutti gli altri giocatori. Al suo meglio, Alcaraz è probabilmente il miglior giocatore al mondo e ha compilato un record di 3-0 contro Sinner quest’anno. Tuttavia, il tennis non riguarda solo il modo in cui un giocatore si comporta quando tutto scorre alla perfezione. Finora nella carriera del ventunenne, i suoi alti stratosferici sono stati accompagnati anche da alcuni bassi significativi”.

Sinner invece è costantemente ad altissimo livello, scrive il Guardian. “Non importa il giorno, le condizioni o come si sente, il 23enne ha dimostrato di poter sempre produrre un livello di gioco estremamente alto ed è incredibilmente difficile da sconfiggere”.

E però, “mentre la nuova era del tennis prende forma, Sinner continuerà ad adattarsi alla sua nuova posizione mentre gioca con il bersaglio più grande sulla schiena”.

ilnapolista © riproduzione riservata