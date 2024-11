Nessuna punizione per Mariani dopo Inter-Napoli, sarà al Var per due match di Serie A

Le designazioni arbitrali di Rocchi smentiscono quanto aveva preannunciato la Gazzetta su una punizione per Mariani retrocesso in Serie B

Ha fatto rumore l’arbitraggio di Mariani dopo Inter-Napoli per il rigore concesso ai nerazzurri e le forti critiche dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, nel postpartita.

Le indiscrezioni rivelate dalla Gazzetta volevano che Rocchi, il designatore, non avete gradito il suo operato e che per questo Mariani avrebbe scontato il suo errore facendosi un po’ di Serie B. Le designazioni ufficiali del prossimo turno di campionato hanno svelato invece che le scelte del designatore sono state diverse. Il direttore di gara della tanto discussa gara di San Siro sarà Var per Como-Fiorentina e poi sarà anche Avar per Parma-Atalanta che si giocherà sabato.

