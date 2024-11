Kvaratskhelia ha brillato finora a intermittenza, una rete ogni due partite (CorSport)

Si è acceso e s’è spento, costante nell’incostante. All’Inter non ha mai segnato e spera di fare domenica il bis a San Siro.

Dopo aver segnato contro il Milan, Khvicha Kvaratskhelia tornerà a San Siro domenica per affrontare l’Inter. Il georgiano non ha mai segnato contro i nerazzurri e spera stavolta di invertire la rotta. Ad accompagnarlo in attacco ci saranno due ex della gara, ovvero Romelu Lukaku e Matteo Politano.

Kvaratskhelia ha brillato a intermittenza

Fabio Mandarini scrive sul Corriere dello Sport:

Kvara torna a San Siro e si prepara per il bis a Milano. Finora, il suo rendimento realizzativo ha seguito un criterio ben preciso: una rete ogni due partite. Regolare, continuo, costante nell’incostanza. Uno per due. La regola di Kvara. Ha brillato a intermittenza. E non è una questione di gol: quel talento straordinario sprigionato come vento di levante, implacabile ma anche ideale per gonfiare le vele, s’è acceso e s’è spento. Da quando è arrivato Conte ha cambiato il suo modo di giocare, più dentro al campo, un po’ esterno a sinistra e molto da trequartista alle spalle di Lukaku e McTominay insieme con Politano, nel 4-2-2-2.

Si attende il rinnovo del georgiano col Napoli

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato a Dazn della questione rinnovo prima del match di campionato contro l’Atalanta:

«Kvaratskhelia? Siamo parlando abbiamo fatto un’offerta nel mese di luglio, non andremo a protrarre la situazione a lungo, vogliamo restare focalizzati sul campionato, vogliamo gratificarlo, ci aspettiamo un’evoluzione in tempi brevi altrimenti aspettiamo fine stagione».

Il nodo resta la clausola. Ecco cosa scrive a Tmw Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport:

“Il procuratore di Kvara vorrebbe che fosse relativamente bassa (80 milioni di euro) mentre il Napoli vorrebbe metterla decisamente più alta (oltre i 100 milioni). E poi – non irrilevante – c’è anche il tema delle commissioni (anche pregresse). Insomma da un certo punto di vista l’entourage di Kvara vorrebbe che in qualche modo fosse riconosciuto anche il fatto che il giocatore è arrivato al Napoli ad un prezzo molto basso”.

