Il Ceo della Superlega: «La nuova Champions non piace ai tifosi e nemmeno a me»

L’ad della società A22 Bernd Reichart al Social Football Summit: «Un nuovo format non deve essere imposto ai club. Noi non lo faremmo»

Il Ceo della Superlega, l’ad della società A22 Bernd Reichart, concorda con molti tifosi che non hanno apprezzato il nuovo format della Champions

«La nuova Champions non piace ai tifosi e nemmeno a me. Un nuovo format non deve essere imposto ai club. Noi non lo faremmo perché sarebbero le società a decidere». Lo ha detto al Social Football Summit di Roma: «La sentenza della corte di giustizia europea ha permesso di comprendere meglio la nostra iniziativa. Per i club europei è difficile essere più globali oggi, ma una competizione gestita dalle stesse società può aiutare in tal senso».

E ancora: «I club che pensano a una idea monopolistica del calcio non riescono a sposare le nuove idee che emergono. Anche se la loro posizione oggi resta contraria, li invito in futuro a sentirsi liberi di informarsi di quello che è il percorso che vorremmo intraprendere. Ma intanto abbiamo una certezza giuridica. Poi servono consenso e trovare equilibrio in termini di governance e sostenibilità per i club».

