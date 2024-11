Giampaolo nuovo tecnico del Lecce: «Nell’ultimo anno ho lavorato in smart working. Oggi si gioca uomo su uomo»

In conferenza: «Se ho un possesso palla superiore significa che ho la palla più dell’avversario. Oggi non esistono più sistemi di gioco»

Esonerato Gotti, il Lecce presenta il nuovo allenatore Marco Giampaolo. L’ex tecnico di Milan e Samp riparte da Lecce a due anni di distanza dall’ultima esperienza. La conferenza stampa di presentazione riproposta da Sky Sport.

Giampaolo: «Oggi non esistono più sistemi di gioco»

«Lecce per me è una grande opportunità. Ritengo ci siano calciatori che abbiano le caratteristiche per esprimere il mio pensiero. È un sì motivato da argomenti tecnici. Avevo proposte all’estero, un estero che aveva solo un sapore economico e non tecnico. Corvino mi ha chiesto di lavorare, voglio giocare a calcio. Se ho un possesso palla superiore significa che ho la palla più dell’avversario. Per giocare a calcio ci vogliono conoscenze e qualità tecniche. Credo che ci siano qualità tecniche in questa squadra».

Due anni di stop ma Giampaolo non ha mai smesso di seguire il calcio e soprattutto di aggiornarsi:

«Nell’ultimo anno ho lavorato in smart working. Ho visto il Lecce, non dal vivo ma in TV durante questo campionato. L’ho rivisto in questi giorni, nel dettaglio. I calciatori prima di giudicarli bisogna allenarli. Ho grande entusiasmo. Il calcio è cambiato. Prima c’era chi pensava di presidiare gli spazi, oggi si gioca uomo su uomo. Oggi non esistono più sistemi di gioco, si difende in un modo e si attacca in un altro. È cambiato tanto e bisogna stare al passo coi cambiamenti».

Prime indicazioni anche di campo:

«Nel calcio di oggi i moduli non hanno molto senso. La squadra è stata costruita per giocare in un modo: difesa a 4, 3 centrocampisti, 2 ali e 1 prima punta. Se la volete vedere così staticamente…».

In rosa anche una vecchia conoscenza di Giampaolo nel la sua fugace esperienza al Milan:

«Rebic l’ho allenato forse un mese, poi all’epoca giocavo in un modo poco congeniale alle sue caratteristiche. Ricordo un ragazzo determinato, lo ritrovo volentieri. Tutti devono essere una risorsa per la squadra, Rebic come Krstovic e Burnete. Il mio focus è stato sempre la squadra. Le partite si giocano in 16, dobbiamo fare un salto di qualità mentale».

Una battuta anche sul possibile ruolo di Dorgu uno degli elementi che in questo inizio difficile di stagione si è messo più in evidenza:

«I giocatori che giocano alti mi piacciono a piede invertito. Mi piacciano i giocatori che vengano a giocare dentro il campo».

