Sabato in Ligue1 contro il Lens aveva giocato il russo Safonov. Una nuova esclusione avrebbe aperto un caso. Invece gioca Gigio

Donnarumma titolare, Luis Enrique ha scelto lui per Psg-Atletico Madrid.

Luis Enrique ha scelto: gioca Donnarumma in Champions League. La seconda panchina consecutiva avrebbe portato un caso nella squadra francese.

Scrive L’Equipe:

La partita da titolare di Matveï Safonov, sabato in Ligue1 contro il Lens (vittoria per 1-0), aveva seminato dubbi. E una domanda: scegliendo il russo, Luis Enrique aveva iniziato un cambio nella gerarchia dei portieri? È il motivo per cui era molto attesa la scelta del tecnico asturiano per la partita con l’Atletico. Donnarumma è molto solido in campionato, meno efficiente in Champions.

Donnarumma, Luis Enrique non ha nascosto la propria irritazione perché Gigio non seguiva le sue indicazioni

A scriverlo è L’Équipe. C’è un caso Donnarumma bello grosso. Sabato scorso in Ligue1 ha giocato Safonov. E il russo potrebbe partire titolare anche in Champions contro l’Atletico Madrid. Luis Enrique non si è sbilanciato. Segno che veramente può giocare Safonov. Sarebbe una bocciatura clamorosa per il portiere della Nazionale italiana.

L’Équipe analizza le differenze tra i due portieri e fornisce anche qualche notizia sui contrasti tra il portiere azzurro e il tecnico asturiano che non è contento di lui.

Scrive L’Équipe:

«La differenza sta nel processo decisionale. Safonov richiede meno tempo», specifica un allenatore di portieri di un club di Ligue1. In questo Safonov risponde di più alle esigenze di Luis Enrique. Un gioco verticale con i piedi che permette di attirare la pressione e liberare un giocatore. Il russo tocca più palloni (37,8 a partita contro 33,4), effettua più passaggi di Gigio (29,8 contro 25,2) e non esita ad allungare il gioco (14% dei passaggi tentati nel campo avversario)».

Prosegue il quotidiano sportivo francese:

«Luis Enrique non è riuscito a nascondere una forma di irritazione nelle ultime settimane di fronte alla regolare incapacità di Donnarumma di rispondere alle sue istruzioni su questo aspetto. L’ingaggio di Borja Alvarez nel luglio 2023 ha anche risposto a una logica di creare un progetto di gioco specifico. L’ex allenatore dei portieri dell’Andorra è arrivato con una metodologia molto diversa dalla scuola italiana. Più situazioni di partita che intervalli ripetuti. In un primo momento, Gigio non ha nascosto il suo stupore per questo drastico cambiamento di metodi. Anche in questo caso, Safonov si adatta meglio ai metodi di Borja Alvarez».

L’Equipe sottolinea anche gli aspetti positivi di Gigio

«Un’apertura alare immensa, riflessi rari, una tecnica di presa sicura: sulla linea di porta, Donnarumma non ha cinque equivalenti al mondo. Se le sue carenze in uscita alta sono state oggetto di dibattito, l’italiano non ha recentemente commesso errori significativi tra i pali. La scorsa stagione, Donnarumma è stato addirittura il secondo portiere dei cinque maggiori campionati ad evitare il maggior numero di gol per la sua squadra (12,6 contro 13,8 per Gregor Kobel, Dortmund). È difficile, in quattro partite, giudicare definitivamente Safonov su questo aspetto».

L’Équipe, però, si sofferma anche sugli errori di Donnarumma in Europa:

«Colpevole su entrambi i gol dell’Arsenal, Gianluigi Donnarumma accelera la caduta del Psg e mostra ancora una volta i suoi limiti in Europa».

