«Conte ti mette un veleno, una passione con un solo obiettivo. Ti insegna a vincere senza dirlo apertamente»

Cassano a Viva el Futbol: «All’ 85′ di Milan-Napoli ho visto Conte correre dietro a Neres come per accompagnare l’azione, mai vista una cosa del genere»

Antonio Cassano, ormai divisivo opinionista calcistico, a Viva el Futbol, il podcast condotto insieme ad Adani e Ventola, ha elogiato ancora una volta il Napoli di Antonio Conte, soprattutto dopo la vittoria a San Siro contro il Milan per 2-0.

Cassano: «Ho visto Conte correre dietro a Neres all’85’»

Le parole di Cassano:

«In Milan-Napoli ho visto una squadra di undici avvelenati contro una squadra con un allenatore che tenta di farli diventare squadra, ma ancora non ci riesce. Il Milan poteva giocare per altri tre giorni, ma non avrebbe mai fatto gol. All’ 85′ ho visto Neres sulla fascia sinistra e Conte corrergli dietro quasi come se volesse accompagnare l’azione, mai vista una cosa del genere. Una roba clamorosa che mi ha fatto venire i brividi. Conte ti mette dentro un veleno, una passione con un solo obiettivo. Ti inculca una mentalità talmente vincente che ti insegna a vincere lo scudetto, senza però dirlo apertamente.

Dopo la partita con il Verona la sua bravura è stata cambiare modulo. In passato l’ho sempre criticato anche perché ogni allenatore ha una visione di gioco diversa. Poi ha messo dentro McTominay passando al 4-3-3 con Politano che fa il quinto. Conte è entrato nella testa dei giocatori e il sangue che scorre è lo stesso. Li sta avvelenando di passione con un unico obiettivo. Si è creato un rapporto stupendo con l’ambiente. Andarlo a prendere sarà difficilissimo per l’Inter».

